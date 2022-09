PROMENILA SAM DASKU NA WC ŠOLJI I MUŽ JE PRESTAO DA RAZGOVARA SA MNOM: Žena zbunjena, ne zna šta da radi! Požalila se na mrežama

Jedna žena ostala je zbunjena nakon što je njen muž prestao da razgovara sa njom zbog odluke da promeni dasku u toaletu u kupatilu.

Ona je ispričala da je učila svoju trogodišnju ćerku da obavlja nuždu na noši poslednjih nekoliko meseci i da joj je dosadilo da koristi plastični umetak za nju, pa je umesto toga kupila 3-u-1 “sedište za porodični toalet” da bi cela porodica mogla da koristi toalet sa istim sedištem.

Međutim, ovo je naljutilo njenog supruga, koji smatra da je “upropastila toalet” postavljanjem sedišta. Njen suprug takođe ne misli da se sedište pravilno uklapa u njihov toalet, i bio je “užasno raspoložen” zbog promene otkako je odlučila da zameni dasku.

U objavi na sajtu “Mumsnet” pod naslovom “Muž ne razgovara sa mnom jer sam zamenila dasku u toaletu”, ona je objasnila:

– Imamo 3-godišnjaka koji je trenirao nošu poslednjih nekoliko meseci. Koristili smo uklonjivu toaletnu šolju plastične umetke za mališane. To je bilo konstantno stavljanje, skidanje i odlaganje, a moje dete je pokušavalo da stavlja ruke preko njega... Osim toga, bio je svetlozelene boje, što se nije uklapalo u naše kupatilo. Onda sam kupila ovo porodično sedište za toalet 3-u-1 i mislim da je genijalno. Uredno je i mislim da je odlično. Moj muž je užasno loše raspoložen zbog toga, jer misli da izgleda neprikladno, da ne stoji kako treba i misli da je užasno.

„Da li vidim nešto drugo? Da li izgleda užasno?“ Komentari ispod objave bili su podeljeni, jer su mnogi rekli da, iako toaletna daska nije idealna, ona takođe ne bi trajala zauvek jer će biti tamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se njihova ćerka u potpunosti osposobi za toalet.

Jedna osoba je rekla: „Mislim da izgleda dobro i da to neće biti zauvek. Da li je on jedan od ovih koji voli da sedi na toaletu 20+ minuta? Možda ste se petljali sa njegovim srećnim mestom.”

