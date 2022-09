OVO SU NAJČEŠĆE GREŠKE KOD PRAVLJENJA DŽEMA: Uz ove trikove vam ništa neće poći NAOPAKO i domaćom namirnicom DUGO ĆETE SE SLADITI!

Pravljenje domaćeg džema je odličan način da sačuvate voće za zimu. Ako se pravilno pripremi i skladišti, dugo će trajati i uvek će vam biti pri ruci za doručak, večeru, kao fantastičan dodatak mnogim receptima za deserte, a slaže se i sa slanim jelima.

foto: Shutterstock

I najboljim domaćicama, međutim, može da se dogodi da im se džem zgusne i zalepi na dnu šerpie ili da ostane previše tečan. Srećom, nije sve izgubljeno, jer to, ali i neke druge falinke se mogu lako popraviti.

Ovo su neke uobičajene greške, uz savete kako da ih izbegnete.

ZAŠTO JE DŽEM PREVIŠE TEČAN?

Često se događa, iz nekoliko razloga; možda u smeši nema dovoljno pektina i kiseline, nije dostignuta željena temperatura tokom kuvanja...

Dok je vruć, džem će izgledati tečno, ali budite strpljivi jer je potrebno neko vreme da se ohladi i stegne. Odličan trik da testirate da li će se džem stegnuti je da stavite malu kašiku u zamrzivač, a onda je umočite u džem kada smatrate da je gotov. Ako se džem stegne na kašičici kada je brzo stavite i izvadite – džem će se sigurno stegnuti.

foto: Shutterstock

To se neće dogoditi ako ga niste kuvali na temperaturi od 105 stepeni Celzijusovih, pa ćete morati ponovo da ga zagrejete. Dobro bi bilo da uvek koristite termometar za kuvanje proverite da li je dostigao željenu temperaturu.

Međutim, ako je džem dovoljno zagrejan ali se nije stegao, onda mu je potrebno više pektina i kiseline. Najlakši način da to rešite na jednostavan način je dodavanje limunovog soka - sadrži oboje u izobilju. Na svaki kilogram voća sipajte jednu (1) veliku kašiku ovog soka, a ako vam se i posle toga čini da džem nije dovoljno gust, ponovo ga prokuvajte, ovaj put s korom limuna i obezbedićete dodatni pektin.

NE ZNATE KOJE VOĆE JE BOGATO PEKTINOM?

Ako ste u nedoumici oko toga koliko vam zaista učvršćivača za džem treba, uvek pročitajte uputstva proizvođača jer različito voće sadrži različite količine pektina.

foto: Profimedia

Neki plodovi su prirodno bogati pektinom i kiselinom. To su jabuka, crna ribizla, ogrozd i crvena ribizla i džem od njih ne bi trebalo da bude tečan ako ga pravilno kuvate. Međutim, drugo voće sa nižim sadržajem pektina zahtevaće pomoć. U ovu kategoriju spadaju maline, šljive i kajsije, dok jagode, dinja i trešnje ne sadrže pektin. Zato je kod pravljenja džema od ovog voća neophodno dodati pektin da bi se stegao.

ZAŠTO JE DŽEM JAKO GUST?

Voće koje ima visok sadržaj pektina, kao što su jabuke, citrusi i kruške, proizvodiće guste džemove. Standardni odnos u džemu je jednaka količina šećera i voća. Međutim, možda ćete primetiti da recepti za džemove napravljene od voća sa visokim sadržajem pektina sadrže više šećera. Moraćete da ga siipate, jer će s njim džem dobiti bolju, manje čvrstu konzistenciju.

foto: Shutterstock

To radite dok kuvate džem, kasno je ako se već stegnuo i ohladio. U ovom slučaju, može se razblažiti mešanjem sa malo šećernog sirupa (mešavina jednake količine vode i sirupa): ako je džem veoma čvrst i izgleda kao guma, lagano ga zagrejte dok dodajete sirup, ali pripazite da ga ponovo ne dovedete do ključanja. Međutim, to takođe može uticati na rok trajanja, pa vam zato preporučujemo da šećer dodajete samo u jednu teglu i čuvate je u frižideru.

ZAŠTO JE DŽEM GORAK?

Vaš džem može biti gorak jer je previše kuvan! Ponekad prekuvani džem može biti dobra stvar, jer ima lep ukus karamele koji će se dobro koristiti u desertima. Međutim, ako je zaista prepečen, šećer će mu dati gorak ukus zagorelog. Nažalost, ako je džem izgoreo, ne može se sačuvati.

ZAŠTO DŽEM IMA BELE GRUDVICE?

Ako ste primetili bele grudvice, najverovatnije su to kristali šećera. Zato kada pravite džem, manje mešajte nakon dodavanja šećera, jer ponekad ovaj postupak podstiče da se šečer kristalizuje.

foto: RINA

Tajna je u tome da se šećer temeljno rastvori na veoma laganoj vatri, uz lagano i nežno mešanje i često proveravanje tečnost na drvenoj kašiki kako biste bili sigurni da su se svi kristali šećera rastvorili pre nego što povećate temperaturu do vrenja.

Inače, iako možda ne izgleda savršeno, nema potrebe da puno brinete o ovim belim grudvicama - i dalje će džem biti dobrog ukusa.

ZAŠTO JE DŽEM MUTAN?

Uprkos vašim naporima, ponekad će džem jednostavno postati mutan. Ovo je možda uzrokovano šećerom, koji se kristalizovao tokom procesa kuvanja. Drugi uobičajeni uzrok je pena koja se pojavila na vrhu džema tokom kuvanja - veoma je važno da je skidate tokom kuvanja, da biste izbegli ovaj efekat zamućenja jer ništa ne možete učiniti da ovo popravite retrospektivno.

Iako će džem imati dobar ukus, formiranje pene i zamućen izgled možete da sprečite i dodavanjem pola (1/2) kašike glicerina (šećerni alkohol) na svaki kilogram voća kada se šećer rastvori.

ZAŠTO JE DŽEM POSTAO BUĐAV?

foto: Shutterstock

Ponekad džem postane buđav jer su bakterije zarobljene u tegli, ili recept nije sadržao dovoljnu količinu šećera za očuvanje voća.

Prilikom pravljenja džema neophodno je da tegle budu sterilne. Ako sadrže bakterije, to će izazvati buđ.

Sipajte vrući džem u tegle i na njega uredno stavite komad voštanog papira, voštanom stranom nadole, pazeći da nema mehurića vazduha. Pustite da se džem ohladi pre nego što čvrsto zatvorite hermetičke poklopce. A ako ipak primetite buđ, najsigurnije je da ne rizikujete i jedete ga.

Sada kada ste rešili najčešće greške sa džemom, obratite pažnju i na njegovo skladištenje.

KOLIKO TRAJE DOMAĆI DŽEM?

Domaći džem traje obično godinu dana (pojedemo ga!), ali u većini slučajeva može i duže od ovoga.

foto: Shutterstock

Ipak, najbolje je da se svake sezone napravi novi, jer će posle dve godine, premda bi trebalo da i dalje bude bezbedan za jelo, izgubiti sjaj i svež ukus.

MOŽE LI DOMAĆI DŽEM DA SE ZAMRZAVA?

Da, možete zamrznuti domaći džem, može u njemu da stoji do dvanaest (12) meseci.

Ako želite da ga zamrznete a ne da ga čuvate u ostavi, uverite se prvo da je pravilno skuvan poštujući naše prethodne savete. Morate čvrsto da zatvorite prigodne kutije i da ostavite bar 1,5 cm na vrhu kako biste omogućili da džem zamrzavanjem može da naraste.

foto: Shutterstock

Kada se zamrzne, vaš džem može postati zamućen, ali ne brinite - vratiće bistru boju kada se odmrzne. Konzistencija bi se takođe mogla malo promeniti kada ga odmrznete, ali i za to postoji rešenje - jednostavno ga pomešajte kašikom da biste ga vratili u pravi oblik.

Kurir.rs/Woman and Home/B.M.

