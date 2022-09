SLANA LAMPA: Svetiljka od HIMALAJSKE SOLI – čemu služi i zašto je toliko popularna?

Sigurno ste je makar nekad videli ili čuli za nju, za lampu od himalajske soli! Ona je istovremeno i korisna i neverovatno lepo izgleda u prostoru čak i kada je isključena, a da ne pričamo o tome kakva je kada sija. Pogledajte OVDE zašto je toliko popularna.

Ova lampa se i te kako razlikuje od običnih i to po mnogo čemu. Neobičnog je oblika, pa je neverovatno dekorativna bezobzira na to da li sija ili je isključena. Njenom prelepom izgledu doprinosi i drveno postolje na kom se nalazi, a fenomenalna stvar je to što se jačina njene svetlosti može podesiti na prekidaču. Možete više osvetlilti prostoriju ako vam treba za rad ili smanjiti svetlo i učiniti atmosferu mirnijom, romantičnijom.

Zašto je dobra himalajska so?

Himalajska so ima blagotvorno dejstvo na kvalitet vazduha, ali i na raspoloženje. Takođe, utiče pozitivno na kvalitet sna, a naročito u kombinaciji sa umirujućom bojom kakve je ova lampa.

Gde ima da se kupi slana himalajska lampa? Kod nas može da se kupi OVDE i poručivanjem na 011/6 888 999 po sjajnoj ceni.

foto: Promo

Slana himalajska lampa je odlična ideja i za poklon. Dobar je izbor i ako vam treba poklon za dugogodišnjeg prijatelja, ali i ako treba da poklonite nešto nekome s kim ste manje bliski.

Radi na struju, a kabl je dužine 135 cm.

Može da se kupi OVDE i poručivanjem na 011/6 888 999 po sjajnoj ceni.

foto: Promo

(Promo)