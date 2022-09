AKO SVAKI PUT U JUTARNJU KAFU STAVITE I MALO OVOG ZAČINA MOŽETE SMRŠATI I DO 4 KILOGRAMA: Kažite zbogom i salu sa stomaka!

Da li ste i vi jedna od onih osoba koja ne priznaje početak dana ako nije popila prvu jutarnju kafu? S ibzirom na to da je kafa među omiljenim napitcima, treba znati da onda definitivno ima svoje prednosti kada je u pitanju dejstvo koje stvara na zdravlje.

Kafa će ubrzati metabolizam, a ako redovno vežbate i pravilno se hranite liniju ćete vrlo brzo dovesti do savršenstva.

Nutricionistkinja Liza Ričards naglašava da je najbolje držati se obične, crne kafe bez dodataka mleka i šećera jer tako unosimo nepotrebne kalorije. Takođe savetuje da jednom u toku dana u kafu dodate i malo cimeta.

foto: Shutterstock/Ilja Generalov

Ona je na ličnom primeru utvrdila koliko je kafa u kombinaciji sa cimetom moćna. Naime, svako jutro je u omiljeni napitak dodavala i jednu kašičicu ovog začina. Za mesec dana primetila je značajnu razliku u težini.

Uspela je da smrša 4 kilograma i da se otarasi sala koje je godinama imala na stomaku.

- Cimet podstiče termogenezu u telu - objašnjava Ričards, i tako dovodi do topljenja masnih naslaga.

foto: Profimedia

- To je proces zagrevanja tela i on može da dovede do toga da sagorevamo više kalorija. Osim toga, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji mogu da učine isto - objašnjava ona.

Napominje i da ovo nije čarobni napitak i da rezultati neće biti vidljivi bez korigovanja ishrane i uvođenja fizičke aktivnosti.

Još jedan efikasan način kako da kafu učinite daleko zdravijom je da u nju dodate kačicu jestivog kokosovog ulja, koje će ukusu neznatno promeniti i učiniti ga prijatnim, ali će smanjiti kiselost kafe, a ovako pripremljen napitak odličan je za buđenje organizma ujutru i podsticanje metabolizma.

