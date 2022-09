ŽENA POLUDELA KAD JE NJEN PARTNER URADIO OVO NA DEJTU! Svet se USIJAO zbog poteza muškarca: Ko treba da plati račun? (ANKETA)

Svi znaju koliko izlasci mogu biti komplikovani i ta 'pravila' treba postaviti od samog početka, na primer ko treba koga da pita, a ko da podmiri račun.

Plaćanje računa često izaziva svađe na internetu, a jedna žena je mislila da su ona i njen partner postigli dobar posao odlučivši da se naizmenično plaćaju za sastanke.

Na njihovom prvom sastanku, priseća se, popila je samo jedno piće koje je on platio, a kada su otišli ​​na drugi sastanak, ona je sve platila - iako su oboje jeli u prilično skupom restoranu, prenosi Miror.

- Ništa strašno - napisala je na Redditovom forumu saveta za upoznavanje i dodala:

- Zahvalio mi se i rekao da je bilo lepo i da će nas počastiti sledeći put. Takođe je napomenuo da će nas voziti i na sledeći sastanak.

Međutim, na trećem spoju je rekao da je zaboravio na prethodnu ponudu i pitao ju je da li želi da vozi, na šta je ona rekla ne jer su se dogovorili.

- Onda je u restoranu rekao da je verovatno trebalo da vozim jer je on popio nekoliko pića. Podsetila sam ga da se prošli put ponudio da nas vozi, a on je rekao da se šali - nastavila je ona

- Onda kada je došao račun, stavio je svoju karticu pa sam mislila da će sve platiti.

Međutim, pogrešila je. Nakon što je platio obrok, njen partner ju je zamolio da mu pošalje polovinu iznosa putem internet bankarstva da plati svoj deo obroka, uprkos njegovoj prethodnoj ponudi da plati ceo račun.

- Malo me to iznerviralo jer, zašto pričati stvari koje ne mislite? Mogu, naravno, da priuštim da platim večeru, ali muči me nedostatak želje da me časti, i njegova tvrdnja da će platiti sledeći put, a onda ništa.

Zbog toga se, kaže, pita da li bi trebalo da raskine sa njim.

- Iskreno, po mom mišljenju nije reč o novcu, već o praznim obećanjima i namerno činjenju svega da se ona ne ispune. Završio bih sa njim - prokomentarisao je jedan korisnik.

- Ako neko ne može da održi takva obećanja već u fazi zabavljanja, kako će dođavola ikada održati obećanje koje zahteva aktivan trud od njega?! Taj čovek bi jednostavno izgubio sve poverenje i poštovanje koje dajem svakom slučajnom strancu - dodao je drugi.

