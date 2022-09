VOLITE SE, SPREMATE SVADBU, A ONDA SE DESI OVO! Anja opisala scenario i PODELILA SRBIJU! Mnogi užasnuti: Pa ne bih ni se udala!

Sve ćešće se parovi u Srbiji odlučuju da potpišu predbračni ugovor, kojim bi odredili šta će se desiti sa njihovom imovinom u slučaju razvoda. Činjenica je da je takav postpuak pametan i da pruža neki vid zaštite, no brak sam po sebi, trebalo bi da pruža to isto, te se mnogima koncept predbračnog ugovora ne dopada.

Jedna korisnica Tvitera, Anja, pokrenula je polemiku oko toga, napisavši:

- Zamislite situaciju: zabavljate se, volite se, ludilo, dobićete dete, pripremate venčanje, i onda jedan dođe na ideju da se potpiše predbračni ugovor. Šta mislite o tome?

Ubrzo su komentari preplavili njen tvit, a mnogi su pokazali da misle da je to užasan način ulaska u brak:

- U našem zakonodavstvu je predbračni ugovor besmislen. I nakon eventualnog razvoda, svako zadržava svoju imovinu, a onu stečenu tokom braka dele na pola. Predbračni ugovor ima smisla u Americi, napisao je jedan korisnik, dok je jedna žena istakla:

- Užasavam se takvih predloga, osuđeno na propast u startu.

I nije bila jedina pri takvom stavu.

- Mislim da se ne bih udala. Jer ja stvari radim iz čiste emocije ili ne radim uopšte. Brak je sve samo ne interes. Po meni. Ljudi kako god hoće.

- Sve ok. Ni obećanje pred matičarom, ni pred oltarom ne treba shvatati zdravo za gotovo. "Rastemo" i menjamo se tako da to nista nije večno. Kada bi tako shvatali odnos uvek, ljudi bi se više borili za svoje partnere i nakon venčanja a manje bi bilo povređenih i sujete, dodao je jedan muškarac, dok je jedna korisnica iskoristila priliku i da se našali na svoj račun:

- Kakav predbračni ugovor nema ker za šta da me ujede. Uglavnom i da se razvedem neka uzme sve, jer ja od naše dece ne bih uzimala. Deluje kao da nisam normalna ali tako nekako razmišljam, a Ivana je napisala da pravoj ljubavi ne treba ništa od toga:

- Pravoj ljubavi ne treba ni brak ni ugovor, jedini pravi ugovor je u srcu.

I drugi korisnik se sa njom definitivno složio jer on veruje sledeće:

- Ne volite se.

Međutim, nekima je to najnormalnija opcija i ne vide tu nikakav problem.

- Idealno. I pošteno. Šta stvorimo zajedno naše je. Šta je bilo pre nas, nije zajedničko. Ili voliš osobu ili si tu iz interesa. Pokaži da je do osobe a ne do imovine te osobe, napisala je jedna korisnica, a muškarac sa nadimkom "Begisch" je rekao kratko:

- U današnje vreme nažalost podržavam predbračni ugovor...

I definitivno nije jedini:

- Odlična stvar koja funkcioniše odlično u uređenim državama. U Srbiji nema smisla, jer je Srbija favela. Što se tiče emocija u tom slučaju, mnoge bi se psihe sačuvale i bezbednije razvele, da su predbračni ugovor potpisale, napisala je jedna korisnica.

- Dobro je preduprediti nesporazume, a druga se očigledno složila:

- Potpisan.

Srbija je podeljena, a nekoliko tviteraša je kratko sumiralo ono što se čini da je opšte mišljenje:

- Pa ljudi različito gledaju na to. Nekima je normalno jer nikad ne znaš šta budućnost donosi danas se volite sutra ne, sve je to život, a nekima je to vid nepoštovanja i manjka ljubavi. Meni je ok. Ne mora da znači da se ljudi manje vole samo da se "osiguraju" za slučaj da se odvoje.

- Pametno ga je iskoristiti, ali lepo nije, napisao je on.

