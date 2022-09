MLADA PRETRČALA 500 KILOMETARA U VENČANICI! Evo zašto se nije udala za čoveka kog je VOLELA: Razlog bi rasplakao i KAMEN! (VIDEO)

Vanesa Rajzer (47) obukla je venčanicu koju je planirala da obuče kako bi se udala za svog navodnog nasilnika i obula patike, a zatim je umesto da hoda ka oltaru, počela je da trči ne bi li prešla distancu od oko 500 kilometara.

Venesa je psihoterapeut, a svoju ljubav je našla sa čovekom koji je bio zlostavljač. Do tog braka nije došlo, a ona je to odlučila da "proslavi" trčanjem oko 40 km dnevno kroz dve nedelje i to da bi prikupila novac za dobrotvorne organizacije za zlostavljanje u porodici i podigao svest o zlostavljanju.

Nošenje njene venčanice nije trebalo samo da pruži dramatičan vizuelni izgled, već da istakne „lažnu budućnosti“ kao uobičajenu taktiku narcisoidnih zlostavljača.

Vanesa kaže da je bila u vezi sa narcisom i da je iskusila bombardovanje ljubavi, kada te neko obasipa ljubavlju da bi te odvratio od svog užasnog ponašanja.

Njeno dvonedeljno trčanje širom države Njujork prikupilo je skoro 10.000 dolara (oko 1 175 000 dinara) za dobrotvorne organizacije za zlostavljanje u porodici.

Vanesa iz okruga Rokland u Njujorku je rekla:

- Bilo je zaista zabavno. Toliko ljudi mi je prilazilo i govorilo mi da su ih narcisi zlostavljali i nikada nisu videli da neko ima hrabrosti da priča o tome. Osećam se najmoćnije kada trčim. Narcisi muče ljude, a žrtve uglavnom žrtve jer žive u strahu od odmazde.

Ako se divite Vanesinoj otpornosti, ali se pitate kako je, zaboga, tako dugo trčala u venčanici, imamo odgovor. Iako je nosila svoju originalnu venčanicu, uklonila je ožičenje sa steznika i podrezala porub kako bi joj se omogućilo slobodnije kretanje.

Hoteli su dozvolili Vanesi i njenom timu za podršku da borave besplatno tokom njenog putovanja od Osvega do Menhetna, pomažući joj da prikupi više novca za dobrotvorne svrhe. Ona se nada da će prikupiti više novca za uspostavljanje centra posebno za žrtve narcisoidnog zlostavljanja, i više trčanja u drugim državama.

Vanesa, koja radi i kao životni trener, rekla je:

- Narcisi su zaista dobri u tome da sakriju da su narcisi. Oni vole da vas bombarduju: govore da ste srodne duše, a onda prelaze na obezvređivanje i neljubaznost. To je ciklus. Podaci sugerišu da se možete osećati kao narkoman kada nestanu.Verujte svojim prijateljima, sestrama i ćerkama. Zlostavljači možda ne izgledaju onako kako mi mislimo da izgledaju, zato morate da verujte tome što vam ljudi govore.

