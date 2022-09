FOTOGRAFIJA BEBE NA PODU RAZBESNELA RODITELJE U SRBIJI! Ovu grešku mnogi prave, a nisu svesni ŠTETE! Ovo je HOROR, plače mi se

Na Tviteru je osvanula fotografija bebe koja je podelila roditelje u Srbiji, a koja se tiče nošenja bilo kakve narukvice oko detetove ruke.

Ovde je reč o brojanici, a korisnica koja je prva objavila fotografiju na mrežama je u opisu napisala: "Od deset beba čije mi snimke šaljete, devet ima brojanicu... Ne preterujem... I zato apelujem na mame! Prestanite da im stavljate brojanicu na ruke! Smeta njihovoj pokretljivosti!"

A, potom je dodala: "Na ovoj slici možete da vidite razliku u položaju oslonac na pod i otvaranja šake (i neotvaranja šake). Nemojte davati detetu stimulaciju na ruci koja mu nije potrebna, jer će se ta ruka drugačije kretati od prirodnog! A to vam ne treba! P. S. Sa aspekta pravoslavlja, brojanica služi da se broje molitve, a sigurna sam da to bebe ne rade.

bukvalno mi se plače :( ovo važi i za crven konac koji se stegne bebi oko ruke 😭 pic.twitter.com/Gmp8zD0YvU — $ GINGER $ (@gingeritza) September 8, 2022

Korisnica koja je objavila fotografiju dodala je i: "Bukvalno mi se plače."

I mnoge žene su se usaglasile sa njihovim stavom:

- Da ne spominjem što može da je otkine i proguta deliće. Tj. super je ako proguta, ako se ne uguši pre.

- U šoku sam bila kad sam jos ‘90-ih videla da to mlade mame rade. Šta se dogodilo sa, do tada, naizgled, normalnim narodom. I zašto ne razlikuju veru i praznoverje?

A neki su dodali još jedan problematičan predmet:

- I ona ogrlica od ćilibara.

Dodali su i da se neki običaji prenose bez preispitivanja da li zapravo imaju smisla:

- Danas svekrva rekla mom mužu da stavimo crven konac. Moj blentavi muž koji ne zna šta to znači kaze jel imamo crven konac. Pogledala sam ga da mu život preseo. Imam super svekrvu, ali jednostavno neki običaji se prenose iz generacije u generaciju bez pitanja da li je ispravno ili ne.

Mada, nisu svi tog stava:

- Svih mojih troje dece je nosilo crven konac oko ruke, šta je tu lose? Vi nosite pitaj boga kakve sve ne đinđuve, silikoni, botoksi, nadogradnja kose, trepavica, tetoviranje obrva, orošavanje, tetovaže, brnjice i šta sve ne čuh do sada... i to je OK, a crven končić nije...

- Pa da, evo, sve deformisani ovi što su im stavljali crveni konac ili brojanicu.

