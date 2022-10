VAŽNO JE DA NE IZGUBI UKUS: Koliko dugo MLEVENO MESO možete čuvati u frižideru, a koliko u zamrzivaču

Tek kupljeno mleveno meso u frižideru može stajati dan, najviše dva, pa bi najbolje bilo, ako ne planirate da ga potrošite u tom periodu, da ga stavite u zamrzivač.

Gubitak vlažnosti je jedan od glavnih razloga zašto mleveno meso izgubi na jačini ukusa nakon što stoji duže vreme, čak i ako stoji u zamrzivaču, što znači da ni tamo ne može biti doveka.

foto: Shutterstock

Ako je termički obrađeno i pravilno odloženo, mleveno meso može biti zamrznuto dva do tri meseca i ukus se neće mnogo promeniti, jer je deo vlažnosti nestao tokom kuvanja.

foto: Printskrin

Sirovo mleveno meso u zamrzivaču može stajati tri do četiri meseca, ali je važno kako ste ga odložili. U originalnom pakovanju može stajati do dve nedelje, a ako planirate da ga čuvate duže od toga, bilo bi dobro da to pakovanje obmotate folijom ili stavite u kesicu za zamrzavanje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:50 MESO IZ EPRUVETE? NE, HVALA! Građani odgovorili šta misle o laboratorijski uzgojenoj hrani iz EU