BEOGRAĐANKA DOBILA OTKAZ, A RAZLOG PODIGAO SRBIJU NA NOGE! Buknula vatrena rasprava: Da li je to diskriminacija? (ANKETA)

Lazar Filipović podelio je video na tiktoku u kome objašnjava da je njegova drugarica dobila nepravedan otkaz. Ovaj video videlo je 400.000 ljudi i pokrenuo je lavinu komentara.

- Moja drugarica je dobila otkaz samo zato što je imala akne - ovom rečenicom je započeo Lazar Filipović video.

Njegova drugarica je radila kao promoterka u jednom tržnom centru u Beogradu. Svakodnevno je delila prolaznicima flajere, a onda su počele da se pojavljuju akne na njenom licu, da bi kasnije zbog njih dobila otkaz.

- U jednom momentu joj je lice buknulo, ona to nije mogla šminkom da prekrije. Njeni nadređeni su bili u fazonu: ‘E, više ne možeš da radiš ovaj posao. Ljudi od tebe neće da uzimaju flajere, piši propalo’. U tom trenutku, devojka ostaje bez posla, a ja sam se saosetio sa njom jer sam nekada i sam imao akne. Ljudi koji imaju akne imaju osećaj da ih se ljudi gade, kao da ih ne žele u njihovom prisustvu, kao da nikada neće imati dečka ili devojku. Ne mogu da verujem da je došlo do toga da se ljudi sa aknama diskriminišu do te mere da ne mogu da se zaposle i da gube posao zbgo toga - rekao je Lazar u videu.

Kako je ovaj snimak postao viralan, sve više ljudi je komentarisalo ovo što se dogodilo Lazarevoj drugarici. I dok je bilo onih koji su pisali da ne očajava, kako će naći ubrzo drugi posao, bilo je i ovakvih:

„Promocije zahtevaju lepo lice, ne bi dobila otkaz u it firmi zbog toga. Nije diskriminacija, samo u tom trenutku ne izgleda kao neko ko treba da radi taj posao. Kao što ljudi bez noge ne mogu da igraju fubal, razmisli malo“, „Neka se zaposli u pekari ili negde drugde, to je politika poslovanja, u pravu su“, „Ne vidim problem. Ako neko nanosi štetu firmi zbog nečega, šta, treba da ostane da radi u toj firmi?“

