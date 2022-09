BRZ I PREUKUSAN DODATAK SVAKOM JELU: Napravite mekane LEPINJE od samo TRI sastojka i bez BRAŠNA, a sve to kroz 15 minuta! (RECEPT)

U Srbiji, a i regionu ne postoji domaće jelo koje može da prođe bez hleba, a s obzirom na to da nutricionisti upozoravaju na to da on sadrži velike količine ugljenih hidrata i time često odmaže svima onima koji žele da izgube par kilograma.

Konačno je osvanuo recept za slasne lepinjice i to bez brašna, a uz pomoć tri prosta sastojka one se tope u ustima. Za pripemu ovog sjajnog dodatka svim jelima biće vam potrebno samo 15 minuta!

Sastojci:

180 g mleka u prahu

1 kašičica praška za pecivo

5 srednjih jaja

Priprema:

1. Pomešajte mleko u prahu, prašak za pecivo i jaja. Dobro umutite mikserom, pa sipajte u šprica za kolače ili kesu za zamrzivač.

2. Smesu sipajte u pleh obložen pek papirom, istisnite smesu jajastog oblika.

3. Pecite na 180°C nekih 10 minuta.

Prijatno!

(Kurir.rs)

