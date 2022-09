NOVAKOVA ŽENA ZABLISTALA NA POZORNICI! Jelena Đoković organizovala dolazak čuvene dr Šefali Sabari koja ruši MITOVE o roditeljstvu

- Kad mislite da vam je dete gubitnik, da nešto ne valja s njim, da je loše, znajte da to nema veze ni s detetom, ni s bilo kim drugim, već s vama! Vrlo je depresivan trenutak u kom prihvatate da je problem u vama, ali to je i trenutak koji će vas probuditi i osloboditi. Tada ste na putu svesnog roditeljstva - reči su čuvene kliničke psihologinje dr Šefali Sabari pred krcatom MTS dvoranom u Beogradu.

Žena koja je stvorila koncept svesnog roditeljstva, autorka nekoliko bestselera Njujork tajmsa i omiljena sagovornica Opre Vinfri prvi put je držala predavanja u Evropi (pored Beograda, i u Ljubljani i Zagrebu). I to zahvaljujući Fondaciji Novak Đoković i Jeleni Đoković, koja je i pored svih svojih uloga pre svega majka, posvećena deci. Majka koja je bila hrabra, kako to kaže dr Šefali, da se upusti u svesno roditeljstvo.

A ono je - revolucija! Jer svesno roditeljstvo je sve suprotno tradicionalnom, na kom smo svi i odrasli. U centru je roditelj, a ne dete, jer upravo roditelj treba da shvati kako podstiče, a kako sputava sopstveno dete, i treba da ga pusti da bude autentično.

Koren svih problema je u nama i našem detinjstvu.

- Duboko u sebi nosimo gnev, shvatili smo da ne možemo da kontrolišemo sebe, ali možemo dete, imamo autoritet. Roditelji su nas kontrolisali, kažnjavali i sve to jer nas vole. Deca nesvesno upadaju u zamku: "Odustaću od svoje autentičnosti, a ti (roditelj) daćeš mi svoju ljubav, jer sam dete, potrebna mi je tvoja ljubav da živim" - priča dr Šefali, pa je to približila pričom o klijentkinji:

- Sofija je došla vrlo besna jer njen sin od 17 godina ne uči dobro, nije ni u kakvom atletskom timu, nema hobi, prijatelja, a još joj je i ukrao 200 dolara. Zamišljala sam kriminalca, s pirsingom i tetovažom, ponela sam biber-sprej za svaki slučaj, a ušao je slabašan dečak i rekao: "Znam da sam ovde jer misliš da sam lopov." Priznao je da je ukrao pare od mame, ali se ispostavilo da je to uradio jer je pao hemiju, pa je, uplašen da će ga roditelji kazniti, sam unajmio pomoć. On je u stvari nosio masku pobunjenika. A Sofija je posle mnogo sesija otkrila da je problem u njenom detinjstvu, otac joj je bio ekstremno zahtevan i kritičan. Sebe nije videla kao lepu, moćnu, vrednu... već u milion slomljenih delova, a tako i sina. Što smo više u nedostatku, više želimo da popravimo druge, nosimo naočare koje na druge projektuju našu mane.

foto: Dalibor Danilović

SEDAM MITOVA O RODITELJSTVU KOJE, PO DR ŠEFALI, TREBA SRUŠITI

1. SUŠTINA RODITELJSTVA JE DETE - POGREŠNO! RODITELJSTVO SE TIČE VAS, VAŠE PROŠLOSTI, DETINJSTVA, PATNJE...

- Da je roditeljstvo o deci, tako bi se i zvalo. Roditeljstvo je o roditeljima i kad to shvatite, prestaćete da popravljate decu i radićete na sebi. Ovo je fundamentalni zaokret, prvi korak u menjanju načina razmišljanja.

2. RODITELJSTVO JE ODGAJANJE SAVRŠENO SREĆNE DETETA - POGREŠNO! RODITELJSTVO NIJE ODGAJANJE SAVRŠENO SREĆNOG DETETA!

- Stalno govorite: "Budi srećan! Dala sam ti karijeru, milione i ti nisi srećan?!" Slavna i bogata klijentkinja zvala me je sva uznemirena iz Diznilenda (hotel s pet zvezdica, najbolja moguća uslugu) jer su njeni mališani dva dana u bazenu! Ali deca su nastavila da budu srećna u bazenu.

3. RODITELJSTVO JE ODGAJANJE SAVRŠENO USPEŠNOG DETETA - POGREŠNO! RODITELJSTVO NIJE ODGAJANJE SAVRŠENO USPEŠNOG DETETA!

- "Ja samo hoću da budem sigurna da si uspešan i bogat." Kad sledeći put izgovorite to smeće, a što će biti već sutra, molim vas samo da se setite da je to smeće! Želite da dete bude uspešno da biste se dobro osećali. Svet vam je rekao da su bogatstvo, karijera, ambicija... dobre stvari, svet vam je isprao mozak da je to ispravan način života. A deca su mrzovoljna, nezdrava, vi nesrećni.

4. POSTOJE DOBRA I LOŠA DECA - POGREŠNO. POSTOJE SAMO... DECA!

- "Budi dobar, nemoj biti loš! Treba da budeš bolji!" Uradićemo šta god, samo da imamo dobro dete, pritiskamo ga, a ono ostaje loše, nevaljalo... Deca nisu ni dobra ni loša, deca su samo deca, žive u sadašnjem trenutku, dok smo mi u budućnosti.

5. RODITELJSTVO PODRAZUMEVA KONTROLU - POGREŠNO! RODITELJSTVO PODRAZUMEVA POVEZANOST!

- Samo ako imamo kontrolu, bićemo dobro, vikaćemo, kažnjavati svaki dan. Ali ćete isto tako imati anksiozno dete, možda i depresivno i dete koje ni sa sobom neće moći, a kamoli s vama.

6. SUŠTINA RODITELJSTVA JE LJUBAV - POGREŠNO! SUŠTINA RODITELJSTVA JE SVESNOST!

- "Ali ja volim svoje dete", ponavljate kao na traci. A ja uvek kažem - volite dete malo manje, jer je vaša ljubav opsesija, posedovanje, dominacija. Koristite svoju decu za vlastitu zamisao, za svoj ego. Zamenite reč ljubav istinskom bezuslovnom ljubavlju. To je nemoguće, al' neka to bude vaša vizija.

7. RODITELJSTVO JE PRIRODNO - POGREŠNO! RODITELJSTVO JE NEŠTO ŠTO SE UČI SVAKODNEVNO!

- Tradicionalno roditeljstvo je prirodno, to je instinkt, a svesno roditeljstvo je sveobuhvatni posao. Morate kontolisati svoj bes, upravljati emocijama, a to zahteva vreme. Ali je vrlo moćno kad odlučiš da budeš svestan.