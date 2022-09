AFERA KAPUT TRESE SRBIJU! Beograđanke u ŽESTOKOM OKRŠAJU nakon kafanske noći, a internet BUKTI zbog njih: Da li ste realne?

Dve devojke su greškom u petak u jednoj kafani u Beogradu zamenile kapute. Jedna od njih je ostavila broj konobarima u nadi da će se javiti druga koja je uzela njen kaput, što se na kraju i desilo, ali ne baš srećno.

Kada su stupile u kontakt, imale su problem da se dogovore gde će se naći i razmeniti stvari, a jedna od njih je čitavu konverzaciju obelodanila na Tviteru.

foto: Printscreen

Prvo je predložila da se nađu na Autokomandi u 17 časova, drugoj to nije odgovaralo zbog haosa u gradu, pa se onda ponudila da pošalje drugaricu koja živi u blizini i da ona odnese kaput. Međutim, drugarica nije mogla. Onda je jedna od njih promenila lokaciju i pitala da se nađu u Jerkoviću, drugoj to nje odgovaralo. Pa je trebalo da se nađu na tramvajskoj stanici, ali ni to nije odgovaralo, te je predlog bio stanica kod Singidunuma, i to zato što je prva devojka bila „nekulturna“. Pregovori su trajali i trajali.

Kada su se napokon dogovorile, jedna je dobila isečen kaput, dok se druga, koja ga je isekla, „pohvalila“ na Instagramu kako je napravila štetu. Bar tako piše u tvitu devojke koja je dobila pocepanu stvar:

- Devojka mi je vratila isečen kaput, gde kad sam je pozvala, nije negirala da ga je namerno isekla, jer kako kaže ‘i od ludih ima luđi'.

foto: Printscreen

Inače, kaput je navodno isečen jer devojci koja je „napravila štetu“ nije odgovarala lokacija na kojoj je trebalo da se nađu kako bi razmenile stvari.

Ovaj tvit je digao veliku prašinu, prvo zbog načina na koji su njih dve komunicirale, a onda i zbog kaputa koji je bio pocepan.

Komentari ispod ovih poruka su se samo nizali, a ovo su neki od njih.

„Ali, ja ne razumem, uzela joj je greškom kaput i sad hoće da se ova druga devojka njoj povinuje i da dođe gde toj odgovara? Je li ste realne? Vama kad neko uzme nešto, vi idete tamo gde njemu odgovara ili vama?“

„Pa i ova druga je pokupila njen kaput, tako da su faktički morale da vrate jedna drugoj. Pritom se ova iskombinovala da dođe tu gde je zamolila, pa ovoj drugoj odjednom nije odgovaralo to mesto, nego neko deseto. Mogla joj je odmah reći, ovako je ispalo kao da se sprda sa njom“.

foto: Printscreen

„Plus, vreme koje su utrošile na dopisivanje mogle su u Beč kaput da dostave, a ne par stanica“.

„Znam raskide koji su utrošili manje karaktera od onih poruka gde će se naći sa kaputima“.

„Dajte da skupimo pare sa pretočimo aferu kaput u profi skeč“…

Na sve ovo, druga devojka se nije oglasila.

(Kurir.rs)

