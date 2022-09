TEROR IZVRŠEN NAD MOJIM NOKTIMA! Potpuni HOROR manikir u Srbiji pokrenuo HAOS na mrežama: Nadam se da nisi platila! (FOTO)

Mnoge dame shvatile su da je manikir vrlo unosan posao, te su uplatile kurseve i naučile kako da sređuju nokte. Sada u gradu imamo bezbroj manikirki, a ipak je mali broj onih koje znaju i hoće da urade sve, a da vas pritom ne izgrebu turpijom ili ne zabrljaju nokte jer ne znaju da nacrtaju ni ravnu liniju.

Devojka, koja je samo jedna u nizu razočarana dama koja je nekom platila da joj sredi nokte, okačila je na društvenu mrežu Tviter fotografiju noktiju koje je želela da ima i onoš što je dobila, uz jednostavan, ali ubitačan opis:

- Da se prisetimo ovog terora izvršenog nad mojim noktima.

da se prisjetimo ovog terora izvrsenog nad mojim noktima pic.twitter.com/OvPU8WCwMg — branojka✨ (@grosesajze) September 27, 2022

Na prvoj fotografiji vidimo duge, roze i bele špicaste nokte sa motivima srca i crnim linijama. Takve nokte je kozmetičarka trebalo da uradi ovoj devojkci, međutim, ono što je dobila, nikako joj se nije dopalo.

Njena objava je ubrzo postala viralna, a ovo su neki od komentara:

„Ne znam koje je gore“, „Koliko ti je naplatila, to me zanima“, „Ženo draga, imaš li usta da kažeš da prestane“, „Nadam se da nisi platila“, „Mene zanima kako ne kažete u toku rada da vam ne valja? Da li ne vidite da je loše ili šta? Dajete svoj novac za to. Ne bi nikad niko mogao da mi napravi ovakve nokte jer bih je odmah zaustavila“…

