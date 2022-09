NA OVOM BAKINOM SLATKIŠU SMO SVI PORASLI, A DANAS GA NE BISMO POJELI NI ZA ŽIVU GLAVU: Obožavali smo ga, a sad bismo se potrovali

Često se neki stari recept naših baka ili prabaka popularizuje, a neretko se ispostavi da neki od njih bude i iskritikovan i proglasi izuzetno nezdravim. Jedan od takvih je i slatkiš na kome je većina nas porasla.

Na Tviteru je naime postala viralna fotografija na kojoj se nalazi šolja, a u njoj šećer i nešto žuto. U pitanju je, naravno, slatkiš od jaja i šećera.

Ovaj jednostavni slatkiš su naše bake vrlo često pravile svojim unucima, a mnogi ga pamte kao "mućeno jaje", mada po rečima korisnika Tvitera, čini se da današnja deca ne znaju za ovaj specijalitet.

Korisnik koji je objavio pomenutu fotografiju usput je i postavio pitanje:

"Da li ste jeli i zašto ovo više niko ne pravi?"

Potom je usledila lavina odgovora.

- Da, mutili i jeli...odavno nismo.

- Da, i pravimo od naših, domaćih jaja, a kako pročitasmo nečije bake su razdvajale belance i pravile samo od žumanceta i šećera, dok su neke koristile celo jaje.

Ovo su neki od komentara, a ima i onih koji se ovog slatkiša i ne prisećaju tako rado.

- Zato što nismo sirotinja kao pre 30-40 godina - napisao je jedan korisnik.

- Jao ovo sam jela svako jutro što sam morala, a sad bežim od toga, a trebalo bi, eto koliko mi se smučilo - dodala je Tviterašica.

S druge strane, mnogima je baš ovaj slatkiš ostao u prelepom sećanju.

- Jesam, pa niko ne jede jer svi jedu kupovne slatkiše, a to je bilo najslađe.

Možda je bilo najslađe, ali upravo zato neki ga danas više ne jedu.

- Zbog tolikog šećera, valjda.

I ne samo zbog šećera...

- Zbog salmonele nije baš pametno, možda je nekad bilo, ali kao i sve sad ništa zdravo više nije.

- To sam jela kada bih bila preko raspusta na selu kod babe i dede i to od jaja koje su koke snele to jutro. Danas to nije baš pametno davati deci osim ako nemaš koku da ti snese jaje svako jutro.

Dok je ova Tviterašica opisala posledicu ovog slatkiša danas vrlo direktno i zastrašujuće:

- Nekad bilo. Sad bi se potrovali, masovno.

- Ja sam puno pojela, pravila mi mama, baka! Ali, kokoške su bile naše i zdrave. Nije bilo salmonele. A danas ne smeš, jedino dooobro prokuvane ili pečene.

A, nekima je to bio i "lek" za mršavost...

- U djetinjstvu me majka šopala sa tim jer sam bio mršav, sad imam 190 cm i 95 kg, a ona kaže možda sam malo pretjerala.

Ali i za druge boljke...

- Svako jutro celo detinjstvo morala zbog očiju, napisala je jedna korisnica i ubrzo dobila odgovor:

- Ja zbog pluća. I nikad nisam saznala teoriju kako živa jaja utiču na pluća, dodala je druga korisnica.

- Ni ja za oči, odgovorila je prva i mnogima su izmamili osmeh na lice.

