KAKO DA VAM RAČUN ZA GREJANJE BUDE MANJI: Ekspert otkrio CAKU koja će vam POMOĆI: Uvek pravite ovu GREŠKU!

Hladni dani koje nas tokom jeseni sačekaju svakako nisu najprijatniji, a mnogi se onda dvoume da li bi trebalo da upale grejanje ili da se strpe i sačekaju još malo ne bi li barem malo uštedeli na ovom nimalo jeftinom zadovoljstvu.

Britanski vodoinstalater Džon Lavles, koji je specijalizovan za centralno grejanje, otkrio je trik koji vam ne bi pao ni na pamet nikada, a zbog koga su vam računi za struju veći. Objasnio je da prašina između rebara radijatora može da spreči toplotu, a to će vas automatski podstaći da ga pojačate, zbog čega trošite više.

Oni koji redovno čiste radijatore, najčešće prave grešku jer uzimaju krpe. To nije preporučljivo, jer one samo šire čestice prašine. Eksperti preporučuju da to uradite sa usisivačem i specijalnim nastavkom. Ukoliko ga nemate, potrudite se da improvizujete: na vrh usisivača možete da pričvrstite karton i tako omogućite prolaz kroz uske delove.

Lavles savetuje da pre nego što počnete sa usisavanjem, ispod radijatora postavite mokru krpu kako bi skupljala prašinu. Ukoliko su radijatori preuski, da ni nastavak ne može da pomogne, onda koristite fen, ali sa hladnim vazduhom. Spoljnu stranu radijatora treba očistiti vlažnom, a onda i suvom krpom.

- Toplota ponekad može da uzrokuje da se prljavština i prašina zalepe za zid iznad radijatora. Zato je važno očistiti i zid iza radijatora - rekao je Lavles.

