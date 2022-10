OVO BRUTALNO UBISTVO ŽENE SVE JE ZGROZILO: Ku*ka je MRTVA, sve to je uradila njena ĆERKA jer je ova od nje pravila INVALIDA! VIDEO

Priča koja već godinama zapanjuje i šokira ceo svet ponovo je u žiži interesovanja zbog serije "The Act" (Predstava) koja na brutalno realan način opisuje patološki odnos između Džipsi Rouz Blančard i njene majke Di Di koja ju je godinama prisiljavala da glumi da je bolesna.

Terala je svoju zdravu ćerku da život provede u kolicima i lažirala bezbrojne hitne zdravstvene intervencije koje su joj neophodne. A onda je ćerka našla dečka i smislila plan da pobegne od majke i otpočne novi život. Ceo taj plan završio se krvavo.

Džipsi Rouz Blančard koju u seriji glumi Džoi King, rođena je u Luizijani 1991. godine. Odgajala ju je samohrana majka, koju su porodica i prijatelji zvali Di Di (Patriša Arket). Serija "The Act" koja opisuje njihov devijantni odnos, najsuroviji je prikaz majčinstva koje je krenulo po zlu. Pobrala je odlične kritike, a kad čujete istinitu priču koja se krije iza nje, biće vam jasno i zašto na Džipsi i Di Di niko ne ostaje ravnodušan.

Kada je Džipsi bila stara tri meseca, Di Di je prijavila lekarima da joj ćerkica ima poteškoća u disanju. Dijagnostikovali su joj apneju i dali joj aparat za disanje. Međutim, Di Di je bila uverena da je nešto drugo u pitanju. Kada je Džipsi imala sedam godina, Di Di je okupila porodicu i saopštila im tešku stvar - devojčica boluje od poremećaja hromozoma zbog čega su joj pokreti vrlo ograničeni, te će život provesti u kolicima. I posle toga, nevolje su se samo nizale.

Mala Džipsi završila je na tubama za hranjenje jer je bila neuhranjena. Onda joj je dijagnostikovana epilepsija. Od leka za epilepsiju mrvili su joj se zubi.

Di Di se često svađala sa porodicom zbog Džipsi, odnosno zbog načina na koji joj pruža negu. Otvorila je gomilu kreditnih kartica na ime svog oca i jedne noći prosto nestala bez traga i glasa.

Nedugo posle, usledio je uragan Katrina koji je uništio skroman stančić u kome je Di Di živela sa Džipsi, pa su se majka i ćerka odselile u Misuri. Di Di je dodala jedno "e" na prezime Blančard kako bi otpočela sasvim novi život. U Misuriju su je znali kao bogobojažljivu i velikodušnu samohranu majku. Bile su glavne zvezde lokalnih vesti, i svi su bili spremni da im pomognu. Novac im je uvek bio problem.

Di Di nije radila od kad se porodila, a Džipsi je školovala kod kuće jer je tvrdila da devojčica ima "mentalne smetnje". Jednom prilikom dobile su karte za bekstejdž za koncert pevačice Mirande Lambert. Ganuta pevačica dala im je 6.000 dolara. Za sve to vreme, mala Džipsi se menjala i iz dana u dan izgledala je sve više poput starice, a ne kao devojčica. Bila je opsednuta Diznijevim filmovima. Priče o nesrećnim princezama i hrabrim prinčevima obuzimale su je u potpunosti i 2013. godine rešila je da je vreme da se princ pojavi i u njenom životu.

Otišla je na sajt specijalizovan za romantično spajanje hrišćana i napravila profil. Tamo je upoznala Nikolasa koji joj je delovao "nevino". Malo su porazgovarali i ustanovili da to mora da je prava ljubav. Džipsi mu je objasnila da je u kolicima, ali da vodi vrlo aktivan život. Na njeno iznenađenje, kao iz topa joj je odgovorio da mu to ne smeta.

Svakodnevno su se dopisivali, a Džipsi je to krila od Di Di, pa su imali privatnu Fejsbuk stranicu gde su jedno drugome lepili poruke. Nikolas je insistirao da se vide uživo, ali Džipsi je oklevala. Pre sastanka uživo mora da mu kaže nešto vrlo važno.

Nikolas je bio prva osoba koja će saznati punu istinu o Džipsi. Kolica joj nikad nisu trebala. Mama ju je terala da ih koristi. Mogla je sasvim lepo da hoda sama, ali to niko nije smeo da zna.

Tako su se 2015. godine Nikolas i Džipsi konačno videli. Išla je sa mamom na projekciju "Pepeljuge" i dogovorila se sa Nikolasom da se vide u kupatilu. Međutim, "sastanak" nije prošao neprimećeno i Di Di je bila van sebe od besa. Zabranila joj je da ikada više vidi Nikolasa.

Onda je došao 14. jun 2015. Na Di Diinom i Džipsijinom zajedničkom profilu osvanula je sledeća poruka:

"Ku*ka je mrtva. Rasekao sam debelu svinju i silovao joj slatku, nevinu ćerku. Nemoguće je vrištala. Hahah". Di Di je nađena ubijena u svojoj pink sobi.

O čemu se radilo? Posle tog sastanka sa Nikolasom, pričaće posle Džipsi, Di Di je prestala da bude ćerki najbolji prijatelj. Postala je zatvorski čuvar. Džipsi se osećala zatočenom i zbog toga je Niku postavila očajničko i užasno pitanje. "Da li bi za mene ubio moju majku?"

Pristao je i taj plan nazvali su "Plan B". Trebalo je da se on desi 12. juna 2015. godine. Džipsi će kasnije pričati da je kasno uveče ušao u sklonište gde su bile smeštene, a ona mu je dodala plave rukavice i ogroman nož. Posle izvesnog vremena on joj je poslao poruku "Dovuci se do kupatila". Poslušala je i tako je gola ležala na podu kupatila, slušajući kako joj dečko kasapi majku. Nije to bila Dizni bajka, ali bila je sloboda, mislila je.

Pobegli su u Viskonsin, u kuću njegovih roditelja, gde su planirali novi život. Džipsi je brinula da će telo njene majke početi da truli pa je rešila da prosto sve napiše i prizna na Fejsbuku i tako obavesti policiju. Nadala se da je policajci neće optužiti za ubistvo. Međutim, policija je pratila IP adresu i došla do njih. Laž se raspala u sekundi. Prvo je lagala i rekla istražiteljima da nema ništa s tim. Ali oni su znali da to nije istina.

Istog dana uručena joj je drugostepena optužnica za ubistvo sopstvene majke. Sada kada je nestao strah od posledica, jer već je optužena za ubistvo, govori slobodnije sa medijima.

- Kako bi opisala svoju majku? - pita je novinar. Ona par sekunci ćuti i smeši se.

- Jedinstvena? Zapravo, ako bi to bila samo jedna stvar - previše zaštitnički nastrojena - kaže ona.

Džipsi se nagodila sa sudom i dobila 10 godina zatvora za drugostepeno ubistvo. Tako blaga kazna je, objasnili su, usledila jer je celog života trpela medicinsko i fizičko nasilje. Nikolas i dalje čeka suđenje jer se izjasnio kao nevin.

Danas Džipsi ima 27 godina. I dalje služi kaznu a mediji se i dalje interesuju za njen slučaj. I pre nekoliko dana iznela je nove detalje svog života.

Kako je rekla u nedavnom intervjuu, 2011. godine je njena mama probala da je zadavi vešalicom. Uspela je da pobegne, ali uskoro ju je Di Di uhvatila i vezala za krevet.

- Vezala me je lancima za krevet, stavila zvono na vrata da bi čula ako neko uđe i svima objasnila da "prolazim kroz fazu" i da me ne uzimaju za ozbiljno - priča Džipsi. A pitaju je zašto nekada u javnosti prosto nije ustala iz kolica i otrčala od majke.

- To mi nikad nije ni palo na pamet. Previše sam je se plašila - kaže ova devojka. Danas se veruje da je Di Di patila od Minhauzenovog sindroma preko posrednika, stanja u kome negovatelj namerno razboljeva i povređuje osobu koju neguje.

Nedavno je Džipsi objasnila i kako je došlo do te laži sa kolicima.

- Sa dedom sam doživela saobraćajnu nesreću. Povredila sam koleno i jednog dana je mama došla kući sa kolicima i rekla da je lekar rekao da ću do kraja života morati da budem u kolicima - rekla je Džipsi.

Danas, u razgovoru sa novinarima, kaže sledeće.

- Volela bih da nisam uradila ništa od toga. Teško je gledati slike moje kuće i prisećati se uspomena i nje i kolica. To nije bila pravda. Nije zaslužila to što joj se desilo. Zaslužila je možda da bude u zatvoru, ne da umre - kaže ova mlada devojka.

(Kurir.rs/Blic Žena)

