ŽELELA SAM DA VEŽBAM, A NISAM IMALA PARA ZA TERETANU: Evo šta sam uradila da bih dobila šta želim!

Stalno nešto mučim muku s kilažom i večito čekam neke idealne uslove da se stvore da bih počela dijetu, da bih krenula u teretanu i tako te stvari. I dijetu nekako i počeh, al’ što nisam mogla da se pokrenem… I pare mi stvarno i jesu bile problem, jer mi je trebalo bar 4 puta da vežbam da bih videla neku promenu, a trenutno sam bez posla. I odlučim ja da vežbam, a da ne dajem pare za teretanu.

Svi kažu kako je novac za teretanu samo izgovor da se ne vežba i kako se lako može vežbati kod kuće. E, pa nije lako kada nemate sav “pribor” koji postoji u teretani! Nemate čestito ni strunjaču, ali hajde za nju manje više. I onda tako pomoću “štapa i kanapa” morate da smišljate koje ćete rekvizite koristiti, što i nije baš lako kada ste početnik i kada ne znate sebi da iskreirate trening tako da ne izgleda svaki put isto i ne dosadi vam.

Ja sam imala malo sreće jer sam imala drugaricu koja redovno vežba i koja zna sve “cake”. Naime, ona me posavetovala da kupim minimalno opreme koja će mi pomoći da mi vežbe kod kuće budu efikasne i plus da ne budu monotone, nego da mi bude zabavno. Kaže ona meni “Kupi trake i to ti je kao da si kupila nekoliko korisnih stvari za vežbanje”.

foto: Promo

Ljudi, te trake za vežbanje, one su zaista “zlata” vredne! Vi ne možete da verujete šta sve možete da radite sa njima, koliko vežbi! Prvo sam mislilia da su samo za vežbanje nogu, ali toliko različitih vežbi ima koje se izvode sa njima da možete da vežbate i ruke, i noge, i leđa, i stomak, i grudi, i zadnjicu, ma bukvalno sve!

Da l’ verujete – zavolela sam da vežbam jer mi nije bilo dosadno! I bila sam redovna iako sam vežbala kod kuće, a rezultati koje sam postigla su sjajni – smršala sam, zategla se, vrlo sam zadovoljna kako izgledam. Ima baš, baš mnogo vežbi na internetu da se pronađe sa tim trakama, ne biste verovali koliko! Savetujem vam da probate, baš je zanimljivo i delotvorno.

foto: Promo

Ja sam baš dobro prošla, jer sam kupila pakovanje nekih traka gde ih ima 5 u kompletu. Pitate se verovatno šta će mi 5? Svaka od tih 5 je za drugačiji nivo otpora, tako da sam sa nekim vežbala na početku, a onda prešla na ove sa većim otporom. Nisu uopšte skupe i lako mogu da se ponesu bilo gde: može sa njima da se vežba i u kući, i napolju, i kada negde krenete na put, na primer.

Dakle, nemojte da vam nemogućnost odlaska u teretanu bude izgovor da ne vežbate. Poslušajte me, investirajte u trake i možete vi to i sami (imate ih OVDE, a može i da se okrene broj 011/6 888 999 i da se tamo raspitate, po ceni od 1.190 rsd).

foto: Promo

