MOJ DEČKO NIKAKO NIJE MOGAO DA DOŽIVI VRHUNAC: Mislila sam da je PROBLEM u meni, a onda ga je JEDNA STVAR odala! Bila sam U ŠOKU!

Često gledanje filmova za odrasle i te kako može da utiče na psihu pojedinca, ali i njegovo samopouzdanje. Osim toga, može veoma loše da se odrazi i na sam seksualni život. Ono što se prikazuje u pornićima, zapravo i nije baš tako kao što izgleda.

Jedna devojka je upravo naišla na jedan takav problem. Zapravo, ne ona, već njen dečko na kojeg se javno požalila i potražila savet, prenosi Mondo.

"Mislila sam da je problem u meni i pokušavala sam sve kako bi poboljšala naš seksualni život, a čak sam i kupila zavodljiv veš, ali ništa", započela je ona svoju ispovest i dodala da njen dečko, sa kojim je pet godina u vezi, ne može da doživi vrhunac sa njom.

Čak je i posumnjala da je to zbog toga što radi kao frizer, te je ceo dan na nogama i vrlo često kući dođe umoran. Za razliku od njega, ona je, kako sama kaže, veoma živahna i avanturističkog duha u krevetu. Međutim, nakon izvesnog vremena otkrila je da njen dečko zavistan od pornića, a jedna stvar ga je odala. Naime, nakon što je kupio novi telefon, stari je dao devojci na korišćenje, a u njemu se nalazila nikad bogatija istorija pretrage porno sajtova.

"On je pretraživao porniće ujutru, popodne, pa čak i kasno uveče, dok sam ja spavala", rekla je ova zabrinuta devojka. A da stvar bude još gora, nakon što ga je pitala koliko često gleda porniće, on joj je ukratko odgovorio da mu to nije potrebno, jer ima nju.

Neka od objašnjenja stručnih ljudi na ovaj problem bili su da je njegova zavisnost počela i te kako da utiče na njihovu vezu. Pornografski sajtovi koriste algoritme koji dovode korisnike do sve ekstremnijeg sadržaja i na taj način "otupljuju" apetit za normalan seks i osoba tada uživa sama sa sobom bez potrebe za partnerom. A najbolji savet koji je dobila jeste da pronađe idealan i miran trenutak da mu objasni šta je otkrila i da ne želi više da gledanje pornića utiče na njihovu vezu, kao i na sam seksualni život.

