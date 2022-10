NAJGLUPLJI IZGOVOR ZA PREVARU KOJI SAM IKADA ČUO! Muškarac priznao da je imao AFERU, a razlog neverovatno BIZARAN: Ceo svet u ŠOKU

Neverni muž odlučio je da bude fer prema svojoj supruzi i da joj iskreno saopšti da ju je prevario, a razlog zbog kog je to uradio šokirao je i iznervirao mnoge, prenosi Miror.

Prevarena supruga zatekla je na svog supruga u krevetu sa drugom, te je odlučila da na Redditu podeli situaciju koja ju je dočekala nakon šest godina veze, četiri godine braka i seksa koji se dešava najmenje četiri puta nedeljno.

- Prvo je počeo sa poluizvinjenjem, a kasnije je objasnio zašto me vara. Očigledno, nikada se nisam trudila da izgledam dobro za njega i uvek nosim udoban donji veš, nikada ništa seksi, i to ga zaista odbija. Osećao se kao da mi nije stalo do njega. Bila sam zapanjena i nisam razumela šta je hteo da kaže. Pitala sam ga zašto mi nikada nije kupio seksi veš kada je toliko želeo da ga nosim, ​​na šta je on odgovorio da ne želi da me uvredi - napisala je žena u objavi.

Pitala ga je i da li misli da je ona kriva što ju je prevario, a on na to nije odgovorio, već ju je samo gledao suznim očima. Uprkos tome što je njen muž pokušavao da je ubedi da žena sa kojom je varao ništa ne znači i da mogu da poprave brak, žena je insistirala na tome da se raziđu.

- Još uvek se osećam seksi u svom udobnom donjem vešu. Volim svoje telo i vežbam sat i po do dva sata dnevno. Uvek mi je govorio da sam mu zgodna i veoma privlačna i često smo vodili ljubav. Da li me je sve vreme lagao? Ne razumem - rekla je.

Korisnici su stali na njenu stranu, okrivljujući njenog muža za njegovo ponašanje, a mnogi su uveravali ženu da ne bi trebalo da se oseća krivom zbog donjeg veša koji kupuje. - Čini mi se da je to bio samo izgovor za njegovo loše ponašanje. Bolje da ga se rešite - napisao je jedan korisnik. „Ne mogu da verujem da te je okrivio! Kakva užasna osoba!“, prokomentarisao je drugi, dok je treći dodao: „Najgluplji izgovor za prevaru koji sam ikada čuo".

