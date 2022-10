PRELEPA LAURA IZ ŠPANIJE OBOŽAVA SRBIJU: Peva na NAŠEM JEZIKU kao da joj je MATERNJI, a evo ko joj je OMILJENA PEVAČICA! (VIDEO)

Laura Marin (18) je pevačica iz Španije koja je veoma popularna na TikToku. Obožava srpski jezik i srpsku muziku, a takođe ima i omiljeni srpski film.

Laura, koja je inače iz Galicije, kaže da je sasvim slučajno otkrila srpski jezik zaljubivši se u njega na prvi pogled, te je sama naučila da ga govori i tako rešila da peva na srpskom.

Osim srpskog jezika, Laura uči klasične jezike latinski i starogrčki, a govori i još nekoliko evropskih jezika.

Laura je za Informer ispričala kako je otkrila srpski jezik i shvatila da baš želi da ga uči.

- Kad sam bila dete, gledala sam američku seriju "Meda u velikoj plavoj kući", koja je bila vrlo popularna u Evropi. Kad sam imala devet godina, slučajno sam čula sam srpsku verziju ove serije i odmah se zaljubila.

Na pitanje ko joj je omiljena srpska pevačica, Laura kaže:

- Ovo dobro znaju moji pratioci - Lepa Brena.

Laura kaže da njenom okruženju nije bilo neobično to što sluša i peva muziku na srpskom jeziku.

- Uvek sam bila vrlo čudna i kreativna, slušala pesme sa svih krajeva sveta, pa nikome nije bilo ništa neobično kada sam počela i ovu muziku da slušam.

Ipak, Lauri je, pored srpskog, najteže bilo da nauči francuski jezik.

- Govorim galicijski, portugalski, španski, engleski, francuski i srpski. Najteži je bio francuski, a vaš isto, ali imala sam veliku želju i motivaciju.

Osim pesama na srpskom jeziku, Laura se veoma interesuje za srpsku kulturu.

- Muzika je najvažnija stvar mog života, ali sve što se tiče naroda bivše Jugoslavije me interesuje. Moj najdraži film je "Ko to tamo peva". Politika i istorija su to što mi je stvorilo želju da učim jezik, da razumem što više dokumentaraca i knjiga - kaže ona.

(Kurir.rs/ Informer)

