EKSTREMNO DO BOLA! NAPRAVILA LAŽNO VENČANJE DA NAPAKOSTI BIVŠEM: Pukla silne pare, pa se ISPALILA ZA MEDALJU! Ovo nije očekivala!

Ova priča kreće sasvim normalno - devojka upozna momka, krenu da se zabavljaju, ona ga mnogo zavoli, on je ostavi, a onda ona krene da se ponaša... pa, neobično.

foto: Printscreen TikTok

Većina devojaka i žena je prošla bar kroz jedan (pre)bolni raskid i zaista, potrebno je mnogo snage, dobrih prijatelja, poneka čašica alkohhola za utehu i dve-tri seksi kombinacije iz noćnog provoda koje će osvanuti na Instagramu (za one starije - na Fejsu, a one još starije, pa, tada nije bilo društvenih mreža, ali su devojke nalazile načine da svojim bivšim momcima pokažu šta sub izgubili - dobri stari odlazak u kafić gde su izlazi i kao slučajno pojavljivanje na istim mestima, ali u ovo današnje vreme sve to je postalo nepotrebno).

Obično bude tako, ali...

Jedna devojka je htela da joj se bivši javi, pa je, ni manje ni više, organizovala svoje lažno venčanje, odnosno fotografisanje za isto i tu svoju priču je podelila na TikToku koja je brzo postala viralna jer je to poprilično ekstremna reakcija.

"Sećam se vremena kada sam lažirala svoje venčanje i organizovala profesionalno fotografisanje kako bi on to sve video i kako bi mi se javio.", napisala je ona.

foto: Printscreen TikTok

Pošto je u pitanju bilo lažno venčanje, ona je unajmila glumca da joj bude muž koji se i slikao sa njom. Takođe, vidi se i da joj je šminka urađena profesionalno.

Osim fotki gde su zagrljeni i pored svadbene torte, mladoženja je pevao i serenadu svirajući na klaviru, dok je ona s ljubavlju gledala u njega. Mlada je čak pozirala i sa konjem u štali na kraju snimka. I sve to da bi joj se bivši javio...

Komentari ispod videa su se nizali jer je ljudima situacija bila neobična.

"Zašto bi se lik javio na dan tvog venčanja?!", "Trebalo je da snimaš veridbu lol, kada se venčanje desi, prekasno je.", "Da li se javio? Hoću nastavak priče!", ali jedan komentar je ubedljivo pobedio:

foto: Printscreen TikTok

"Isto sam uradila, a on se zapravo javio i "zaustavio venčanje" i zamolio me tada da se udam za njega. Sve što je potrebno je prava količina ludosti, dame.", napisala je jedna devojka.

I da li se bivši javio na kraju? Napisala je ovo:

"Najgore od svega je što je video moje storije na Instagramu i nije se uopšte javio.".

Eto, nisu baš ni sve ljubavne ludosti kao u holivudskim filmovima.

(Kurir.rs)

