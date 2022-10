DAVID JE KRIO STRAŠNU TAJNU OD ŽENE, POSLE 18 GODINA BRAKA USLEDIO ŠOKANTNO PRIZNANJE: Ja sam gej i ne mogu više da živim u LAŽIMA

Kada žene upoznaju ljubavnicu bivšeg muža, instinktivno porede sebe i svoju zamenu i upoređuju se.

Međutim, kada je David, bivši muž Seren Morton, upoznao sa svojim novim partnerom bilo je očito da tu ne postoji nikakva sličnost, nije bilo nijedne sličnosti. Naime, Karlos je bio iz Rumunije i bio je 25 godina mlađi od Serene, osim navedenog, očito je da je bio muškarac.

Ilustracija foto: Printscreen/Youtube

"Karlos je izgledao prelepo i mogao sam da provedem celu noć razgovarajući s njim. Međutim, mislim da se osećao neprijatno kada me je David predstavio kao svoju bivšu ženu", rekla je ona za Dejli mejl.

David (60) i Serena (57) imaju dvoje odrasle dece zajedno, ali su se rastali pre četiri godine nakon što je rekao Sereni da je gej i da više ne može da živi u laži.

"Ceo moj svet se srušio kada mi je David rekao da ne želi više da bude sa mnom i da želi da izlazi sa muškarcima", rekla je Serena.

"Iskreno, nisam znala kako ću nastaviti da živim bez njega, a opet, za razliku od situacije u kojoj muž obično ode za drugom ženom, znala sam da ne mogu da se takmičim. Izgubila sam borbu jer nisam muškarac, a David je jasno stavio do znanja da je biti sa muškarcima jedino što ga čini srećnim."

foto: Shutterstock

Serena nije mogla da jede i izgubila je skoro 13 kilograma, pa je tako pala na samo 46 kilograma. Osećala se toliko uznemireno da noćima nije mogla da spava.

"Zapravo sam ga mrzela što mi je to uradio i, sad me je sramota da priznam, mrzela sam celu gej zajednicu. Sećam se da je moj prijatelj bio zgrožen nekim stvarima koje sam rekla. Rekao je: "Serena, ovo ne liči na tebe!" Ali mnogo je bolelo. David je bio ljubav mog života - ali sada shvatam da nikada ne bih mogla da budem njegova ljubav", otkrila je ona.

Serena zahvaljuje svojoj deci, Ebi (21) i Džordžu (20), što su sa njom prošli kroz noćnu moru i trudili se da je razvesele. Međutim, i njih je čekalo ozbiljno prilagođavanje, jer je otkriće o seksualnosti njihovog oca bio užasan šok. Iako je David rekao Sereni da je biseksualac ​​kada su počeli da se zabavljaju pre 23 godine, on sada kaže da je pogrešio i da je oduvek bio - gej.

Ilustracija foto: Printscreen/Youtube

Međutim, to nikada nije bilo nešto što su imali potrebu da podele sa svojom decom. Činilo se da to jednostavno nije važno, s obzirom na brzinu kojom se posvetio Sereni.

Kada se par upoznao u junu 1999., David je bio zaposlen u prodaji, dok je Serena radila u banci u njihovom rodnom gradu Bornmutu. David je bio mušterija i fasciniran njenom lepotom, pozvao ju je da izađemo. U roku od tri meseca, David, zgodan, elokventan muškarac od 37 godina, uselio se kod nje. Tri meseca nakon toga, kada su oboje želeli da zasnuju porodicu, Serena je bila trudna sa ćerkom Ebi.

"Bili smo presrećni", priseća se Serena. "Sećam se da sam ušla u našu spavaću sobu, držala pozitivan test na trudnoću, a David je ustao iz kreveta i kleknuo na jedno koleno i pitao me: "Hoćeš li se udati za mene?" Nisam imala problem da se udam za nekoga za koga sam mislila da je biseksualac, jer kada razmenjujete venčane zavete, obavezujete se na jednu osobu."

"Ne mogu da budem srećniji - oduvek sam želeo decu", dodaje David.

foto: Shutterstock

"Serena je prelepa žena i jako me je privukla. I definitivno sam je voleo. I dalje je volim, samo ne onako kako muž voli ženu."

Dejvid, koji vodi kompaniju za kvizove u pabovima, pokušava da objasni kako je mogao da bude toliko zadovoljan u heteroseksualnoj vezi kada je sada siguran da je gej.

"Voleo bih da imam odgovor", kaže on. "Ali kada sam je zaprosio, bio sam apsolutno siguran da želim da provedem ostatak života sa Serenom.

U mesecima nakon njihovog raskida, Serena je bila ubeđena da ju je David lagao i iskoristio je da bi ostvario svoj san da postane otac. "Jedini način na koji sam mogla da razumem šta je uradio je da pretpostavim da želi decu, ali ne i ženu, zbog čega sam se osećala iskorišćenom", kaže ona.

Nakon što je Džordž rođen, i ona i David se prisećaju, njihov seksualni život je prestao i nikada se nije oporavio. Oboje insistiraju da im nikada nije palo na pamet da bi to moglo da ima bilo kakve veze sa Davidovom seksualnošću.

"Kada sam razgovarala sa prijateljima sa malom decom i oni su priznali da retko imaju seks, svi smo bili tako iscrpljeni", kaže Serena.

foto: Shutterstock.

"David i ja smo uvek bili taktilni. U krevetu bismo se mazili, ljubili i govorili: "Volim te". Nikada to nije dovelo do nečeg intimnijeg, jer mi nismo imali tu naviku. Držali smo se za ruke i grlili se kada smo bili napolju, kao svaki normalan par."

S druge strane, David kaže da "želje jednostavno nije bilo", što je pripisao iscrpljenosti podizanja porodice. Iako je, po Sereninom mišljenju, seks važan deo veze, ona je bila spremna da ostane u braku sa Davidom i bez njega. Zaista, ona se ne seća da je ikada sa njim razgovarala o nedostatku intimnosti jer je "sve ostalo bilo prilično savršeno".

Međutim, na kraju je David počeo da preispituje svoja osećanja. Priznaje da je posle nekoliko godina braka postao svestan da je gej i da želi da bude sa muškarcima.

Čak je nagovestio da se oseća neispunjenim i da treba da istraži svoj "pravi identitet". Ipak, nije mogao da podnese pomisao da postane "vikend tata" i osećao bi se previše krivim što je prevario Serenu.

Nastavili su tako sve do septembra 2018, kada je David rekao da više ne može da živi u laži. Serena kaže da je instinktivno znala da želi da bude slobodan da izlazi sa muškarcima. Iako to nije rekao otvoreno, njegov govor o muškim prijateljima i njegovo upućivanje na to da se oseća "više nalik sebi nego što je godinama" nagoveštavali su ono što je ona pokušavala da ignoriše veoma dugo: njen muž je bio gej.

foto: Shutterstock

Videvši svoju majku izbezumljenu, Ebi i Džordž, koji su tada imali 16 i 17 godina, želeli su da znaju šta se dešava. Bio je to užasan trenutak. Serena se priseća da je deci u jednom trenutku rekla da se tata neće vratiti nikada jer je gej, što joj David nikada nije potpuno oprostio, jer nije imao mogućnost da sam priča sa svojom decom.

Dok je Serena patila, David je rekao da se osećao zadovoljno prvi put posle mnogo godina. Međutim, tokom narednih nekoliko meseci njegovi poslovni planovi su se raspali.

Serena je u januaru 2019. odlučila da proveri da li se njihov brak može spasiti. "David mi je toliko nedostajao da nisam funkcionisala kako treba. Imala sam napade panike koji su me držali budnom cele noći, a moji prijatelji i porodica su bili zabrinuti jer sam smršala. Deo mene se nadao da će me videti i odlučiti da ipak želi da ponovo bude sa mnom. Istovremeno sam se brinula kako ću dalje sam da plaćam hipoteku i račune i želela sam da se uverim da će David poželeti da nam pomogne".

foto: Shutterstock, Ilustracija

Kad ga je videla, primetila je da izgleda mnogo zadovoljnije, ali je i dalje očajnički želela da ga zadrži. Pristala je da imaju otvoreni brak, ali je naknadno priznala da u tom periodu nije imala ni želju ni volju da ide na sastanke.

Ali dok je pokušavala da ignoriše Davidove susrete sa muškarcima koje je upoznao preko aplikacija za sastanke, u roku od nekoliko nedelja sve je postalo preteško za podnošenje.

"Mrzela sam to. Nisam mogla da mu priđem kada bi se vratio kući sa ovih sastanaka", priseća se ona. "Jednog popodneva, u maju 2019, rekla sam mu da ne mogu da nastavim. Skinuli smo burme i rekla sam da ćemo morati da nađemo drugo mesto za život. Sećam se da je David u suzama odjurio u toalet. Iako me nije želeo kao tradicionalnu ženu, nije želeo da živi odvojeno od dece."

David se odselio, na kraju su prodali porodičnu kuću i sada žive 15 minuta jedno od drugog. Ali odnosi između Davida i nekih članova porodice su se raspadali. Iako je Džordž nastavio da se viđa sa ocem, Ebi je odbila da razgovara sa njim, a Serenin jedini kontakt se svodio na razgovor o finansijama.

foto: Shutterstock, Ilustracija

"Osećala sam se tako povređeno i, iako je nikada nisam zamolila da ne vidi oca, mislim da mi je Ebi bila odana", otkrila je Serena.

Serena je na kraju započela novu vezu i činilo se da ona i David nikada više neće biti bliski. Zatim, prošlog januara, događaji su krenuli drugačijim tokom. Kada je Serena prošla kroz težak period nakon što je njena veza prekinuta, shvatila je da postoji samo jedno rame na koje želi da se osloni.

"Pozvala sam Davida jer bi samo on razumeo kako se osećam", kaže Serena. "Dobro sam plakala i David je zaista bio tu za mene."

Njih dvoje su se sreli na večeri nekoliko puta tokom narednih meseci, a njihovo prijateljstvo je polako raslo. U martu, Serena ga je pozvala da se pridruži njoj i deci za Dan majki, a on i ćerka Ebi su konačno popravili svoju vezu.

foto: Shutterstock

"Bila sam jako zaljubljena u njega. Što mi je najvažnije, bili smo dobri roditelji, pa iako je postojao temeljni nedostatak u našem braku, sigurno smo učinili nešto kako treba”, zaključila je.

