KADA ME JE TATA PRVI PUT VIDEO, VRISNUO JE I IZLETEO IZ SOBE: Reakcija OCA nakon što je prvi put video svoju ĆERKU SLAMA SVA SRCA!

Regan Kembel rođena je sa urođenim belegom poznatim kao "vinska mrlja" koji joj je u trenutku rođenja zauzimao pola lica, a njena priča je izuzetno hrabra i inspirisala je mnoge.

- Koža mi je bila naduta, puna vena i sa ogromnom flekom. Tata je, kad me je video, prokomentarisao: "Ona nikad neće imati dečka" i onda izašao iz sobe da se sabere. Mama je imala potpuno drugačiju reakciju i odmah me prigrlila. Nije to ništa strašno, moj tata je po prirodi dramatičan. Lekari su im odmah objasnili da to nije ništa strašno - priča Regan.

foto: Instagram

Moji roditelji bili su rešeni da saznaju što više o mom belegu. Na svu sreću, nije mi zahvatao oči što bi moglo da dovede do glaukoma, a nije imao ni teksturu što je takođe olakšalo stvar.

Krenuli smo sa tretmanima što nije bilo lako. Recimo, prilikom prvih par tretmana nismo postigli ništa osim što smo malo razbili beleg, pa je umesto u komadu bio rasut poput ostrvaca po mom licu.

Ja sam rasla, a sa njim i beleg. Nekako sam i srasla s njim. Iako su mnogi komentarisali, zapitkivali, zagledali, zahvaljujući mojoj mami ja sam uvek bila zadovoljna sobom i svojim jedinstvenim izgledom. Međutim, kad sam krenula u školu, krenulo je zadirkivanje vršnjaka.

1 / 5 Foto: Printscreen

Ulazila sam u tinejdžerske godine i počela da skrivam beleg šminkom. Uskoro, nisam mogla da zamislim da ikome pokažem lice bez šminke. Tretmanima, beleg je izbledeo ali nikad nije potpuno nestao.

Međutim, na fakultetu sam počela da izlazim češće bez šminke. Otvorila sam i Fejsbuk grupu za ljude u sličnoj situaciji. Tada mi je samopouzdanje naglo skočilo - povezala sam se sa ljudima koji razumeju kroz šta prolazim.

Danas, ne pada mi na pamet da krijem beleg. Naprotiv, rado ga pokazujem na ulici, na Instagramu, na Tik Toku. I srce mi je puno svaki put kada mi neko sa sličnim belegom zahvali što mu ulivam snagu. A što se tiče opaske mog tate da nikad neću imati dečka - ispostavilo se da nije u pravu.

(Kurir.rs/lovewhatmatters)

