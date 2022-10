IMAM 35 GODINA, DEVICA SAM I PLANIRAM DA TAKO OSTANE! Biću nevina dok ne pronađem PRAVU LJUBAV: Prvi put se poljubila sa 26

Sonali Čandra je Indijka koja živi u Americi. Ova plesačica, model i komičarka je ponosna devica sa 35 godina i kaže kako ne planira da se predomisli o seksu pre braka.

Na vođenje ljubavi ne pristaje bez prstena na ruci, a sve je to ispričala doktoru Filu u njegovom poznatom šou programu.

foto: Printscreen/Instagram

- Smatram seks svetim i posebnim. Zapravo, ni ne volim reč "seks", više volim "vođenje ljubavi" - objasnila je u intervjuu za Daily Star pa dodala:

- Biću spremna za vođenje ljubavi kad nađem "onog pravog". Tražim gospodina koji je moralan i etičan, zgodan, ambiciozan, drži do zdravlja i koji će se prema meni ponašati kao prema kraljici. Želim ono što Prijanka Čopra ima s Nikom Džonasom - rekla je.

Sonali je objasnila da je odrasla s jako strogim i tradicionalnim roditeljima Indijcima u Nju Džerziju, koji su joj zabranjivali društveni život i veze tokom odrastanja. Nije joj bilo dozvoljeno da živi u studentskom domu, da izlazi, da prespava kod drugarica i nioje smela da ide na matursko veče.

Kada je završila koledž, njeni su hteli da je udaju, a ona je odbila ugovoreni brak koji je deo tradicije njene kulture.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je takvo vaspitanje jako negativno uticalo na moju sposobnost pronalaska partnera, jer muvanje i izlasci su zapravo socijalna veština - rekla je i otkrila da se prvi put poljubila sa 26 godina.

Imala je nekoliko veza, ali muškarci su je napuštali čim bi čuli da je devica.

Čandra se nakon neuspelih pokušaja pronalaska ljubavi prijavila za rijaliti šou "Pet frajera nedeljno" u kom je bila izolovana od spoljnog sveta s pet muškaraca. Nažalost, ni to joj nije donelo ljubav i onog pravog. Kako kaže, većina muškaraca odustane kad čuju da je još devica, a do sad je pokušala s njih devet.

- Od kad sam postala TV ličnost, javlja mi se velik broj muškaraca koji mi nude brak, ali strah me nalaziti se s nepoznatim ljudima - rekla je. Ipak, dala je priliku jednom koji joj na napisao lepu poruku, a imali su 11 zajedničkih prijatelja na Fejsbuku. Prvo su slali poruke i čili se putem video poziva jer ne žive u istom gradu, ali na kraju su se sreli uživo.

foto: Printscreen/Instagram

- Ovaj muškarac je zgodan, ambiciozan i malo stariji od mene, pa sam iznenađena da je još uvek samac! Neverojatno je smiren, što je odličan balans za moju živahnu ličnost - rekla je.

- Osećam se kao da ga poznajem celu večnost i osećala sam se ugodno u njegovoj blizini. Bio je malo koketan, ali je u potpunosti poštovao moje granice s obzirom na to da sam devica. Nije pokušao ni da me poljubi - ispričala je pa dodala da ne zna još što on misli o njoj, ali da ne može prestati razmišljati o njemu i da se veseli njihovom idućem susretu, kao i da zna da bi se on svideo njenim roditeljima.

foto: Printscreen/Instagram

- Verujem da je prijateljstvo osnov svake veze, a vreme će pokazati šta će se desiti između nas... - rekla je Sonali na kraju.

(Kurir.rs/Daily Star)

Bonus video:

03:31 OTKRILA SAM RAK DOJKE NA SVOJ ROĐENDAN! Ispovest hrabrih žena koje su odbile da budu deo crne statistike: ONE SE OVAKO BORE