BILA SAM ZAVISNICA OD NIKOTINA : Ostavila sam cigarete posle 32 godine pušenja!

Pušim od svoje 17. godine i to malo je reći aktivno. Naime, pušila sam do pre 2 godine i po 3 pakle u toku dana. Obuzimala me neviđena nervoza kada nemam cigareta, a kada nemam para bilo mi je važnije da kupim njih nego da jedem. Radije sam gladovala nego da ne pušim. Grozno mi je kad pomislim da nisam znala da odredim prioritete, ali tako je, priča nam Katarina (51) iz Vršca.

Počela sam, naravno, kao i svi: povuklo me društvo, htela sam da budem cool iako mi se tad cigarete nisu ni dopadale. Ali bila sam uporna. Sve je krenulo bezazleno, pušila sam po koju na odmoru. A onda su počeli izlasci u kojima nisam gasila. I onda je, naravno, vrag odneo šalu: pušila sam i kad imam vremena i kad nemam vremena, ujutru čim ustanem, u krevetu pre nego što zaspim, kad sam zdrava i kad sam bolesna. Gomilu novca sam davala na cigarete bezobzira u kakvoj sam finansijskoj situaciji.

Smrdela sam na duvanski dim non stop, zubi su mi značajno promenili boju, na koži su se pojavile flekice, a kašljala sam kao blesava stalno. Međutim, to je bilo nedovoljno da ostavim cigarete. Sve dok nisam videla da moja ćerka ima iste navike.

foto: Promo

Znate, nekad vam je potrebno da se distancirate, da gledate svoje ponašanje iz drugog ugla ne bi li shvatili kakvo je ono zapravo. Videla sam devojčicu koja svaki svoj dinar umesto na šminku i garderobu daje na cigarete, kojoj ujutru kad uđem u sobu umesto nakita ili parfema puna piksla stoji pored kreveta. Kada je počelo da mi se ne dopada što ona to radi, što uništava svoje zdravlje, rekla sam sebi da ću dati sve od sebe da prestanem.

Ne znam kakve sve budalaštine nisa probala i ništa nije upalilo, ja sam i dalje imala neviđenu potrebu za cigaretama koliko god da su kojekakvi preparati obećavali drugačije. Da ne pričam da o magnetu protiv pušenja nisam nikad ni razmišljala da ga probam, to mi je delovalo najmanje ubedljivo. Ali mi je mama poručila i ja sam iz zezanja pred njom stavila to na uvo.

Kad sam došla od mame tog dana, po običaju sam zapalila cigaretu. Ali ona je imala ODVRATAN ukus! Možete misliti da meni koja toliko volim cigarete, cigareta ima tako jeziv ukus za samo 2 sata! Nisam skapirala šta je uopšte, o čemu se radi, mislila sam da sam se možda prehladila ili tako nešto, ali sam se ubrzo setila da sam stavila magnet. Ljudi, ne šalim se, ne znam da li je placebo ili neki drugi efekat, ali magnet protiv pušenja stvarno radi posao!

foto: Promo

Držala sam ga jedno godinu dana svaki dan po jedno 5 sati. Postepeno sam smanjivala cigarete, a onda prestala skroz da pušim. Evo ne znam šta ću sad sa tolikim parama koliko mi ostaje kad ne kupujem cigarete (smeh). Prestala sam da kašljem, koža mi se promenila na bolje, nekako imam više elana. I, ono što je najvažnije, uspela sam ćerku da nateram da ga koristi i da prestane da puši.

Ja sam ga poručila OVDE (može i telefonski da se poruči na 011/6 888 999). Pritom je cena manje nego 3 pakle cigareta. Stvarno probajte, nije šala, stvarno nije neka glupost. Ja sam malo je reći zadovoljna!

foto: Promo

Promo