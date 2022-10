UŽASAN TREND HARA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Devojke traže da uradim OVO njihovim MOMCIMA, a da naplaćujem to što radim, bila bih BOGATA!

Žene su odlučile da "zaposle" kreatore sadržaja da šalju poruke njihovim momcima kako bi proverile hoće li ih prevariti, a ceo taj trend hara na popularnoj društvenoj mreži TikTok.

Naime, TikTok influenserke poput 19-godišnje Lajvi Šelbi se javljaju zauzetim muškarcima kako bi videle hoće li s njima da flertuju.

Usluge takvih devojaka često traže sumnjičave žene (iako ima i muškaraca koji ih nude) i mogu rezultirati raskidom veze zbog nedostatka povjerenja između uključenih parova.

U nedavnom razgovoru s radijskom voditeljkom Dejzi Maskel, Lajvi je objasnila kako funkcioniše ceo proces.

- Ako dečko ne odgovori na poruku to znači da je veran, ali ako mi odgovori sa "hej", već je na pola puta - objasnila je.

- Neki su mi rekli "ne izvini, ja imam devojku", ali meni to još uvek nije dovoljno dobro. Neki od njih počnu da lajkuju moje slike, i tada ih "imam u šaci" - dodaje.

Uprkos tome, Lajvi tvrdi da nimalo ne žali zbog svoje neobične aktivnosti i da je čak sprovela test odanosti na jednom muškarcu tokom intervjua.

To je uključivalo istraživanje njegovog Instagram profila i smisleno javljanje s fokusom na, recimo, njegovu ljubav prema automobilima.

- To je prilično lukav potez - priznala je.

- Mislim da zbog sopstvenog iskustva sa momcima mogu reći kako "ima još riba u moru" i devojke mogu da odu i pronađu novog koji je normalan i veran - kaže.

Lajvi ne naplaćuje svoje usluge, ali deli snimke poruka koje je razmenila s nekim muškarcem na internetu.

- Kažem devojkama da ako ne žele da se to objavi, onda to ne uradim, ali inače to radim baš zbog sadržaja - rekla je, objašnjavajući zašto je to uslov za njen rad.

Naime, ona smatra da je to poštena zamena za njezin besplatni rad.

- Iako ponekad kažem da bih trebala to da naplaćujem, još uvek se nisam odlučila na taj korak. Međutim, postojao je trenutak u kom sam imala na hiljade poruka. Da sam dobila samo funtu za svakog dečka, mislim da bih se obogatila - tvrdi, a piše Daily Star.

