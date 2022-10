KAD GA UZME U RUKE MUŠKARCI POTPUNO ODLEPE! Lepoj plavuši zameraju što radi ovaj POŠTEN POSAO, a vrlo brzo im pokaže da je MOĆNA!

Da se danas sve više briše granica između muških i ženskih zanimanja, dokazale su mnoge žene koje su se odlučile da rade poslove karakteristične za jači pol. Među njima je i Loredana Zenea iz Engleske (28) koja već pet godina vozi kamion.

foto: Printscreen

Kako prenosi "Mondo", za to vreme susrela se sa mnogobrojnim krtikama u vezi svog zanimanja, pogotovo što prema rečima mnogih, to nije nimalo ženstveno. Međutim ona je uspela da mnogima dokaže suprotno. Kako i sama kaže muškarci je najviše osuđuju pošto msile da ne ume dobro da parkira ili vozi kamion.

- Iako smatram da je moj posao zahtevan, postoje muški vozači kamiona koji me osuđuju zbog toga kako izgledam i što sam žena - rekla je ona.

foto: Printscreen

Međutim, nakon što sedne u kabinu kamiona i uzme volan u svoje ruke, svi koji su je kritikovali potpuno odlepe, a kako je i sama rekla, najviše bi volela da ne mora da dokazuje svoje umeće. A za ovaj posao odlučila se zahvaljujući se dedi, te je ubrzo i krenula njegovim stopama.

- Moj deda je bio kamiondžija u Rumuniji i on mi je oduvek bio uzor. Sa njim sam provela deo svog detinjstva i on bi me svuda vodio sa sobom na putovanja koja nisu bila previše udaljena - rekla je ona za kraj.

