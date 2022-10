LJUBAV, S*KS ILI KEŠ? Nova rasprava na mrežama PODELILA SRBIJU: Šta biste vi prvo izabrali? Ovo mišljenje PREOVLADAVA! (ANKETA)

Na društvenoj mreži Tviter pojavilo se pitanje koje je potpuno uzburkalo Srbiju, a koje je pokazalo koliko možemo na različite načine da posmatramo istu stvar.

Naime, jedna devojka postavila je pitanje:

- Ljubav, seks ili keš?

Šta birate:sex , Keš ili Ljubav? — Zeeeez (@Zeeeez54517268) October 20, 2022

Usledilo je bezbroj odgovora koji su napravili pravu buru.

"Keš - ako ga imaš možeš seks da kupiš - a ako je seks baš dobar što si kupio možda se i zaljubipš i na kraju i ljubav dobiješ", "Ljubav…bez ljubavi nije to to…a onda je i seks bomba. Pare se naprave. Nije problem", "Ko ima keša ima i ljubavi i seksa", "Ne foliraj se - keš ko kuća. Nemamo 16 godina da biramo ljubav ili 18 da biramo seks. Zabole me i za jedno i za drugo"; "Pre 10-15 godina, ljubav. Pre do neku, seks. Danas, samo keš", bili su samo neki od odgovra, a šta vi mislite?

(Kurir.rs)

Bonus video:

