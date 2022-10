ŠTA SE DESI KAD U CRNOJ GORI NE UZMEŠ PREZIME MUŽA: Ova žena je zbog svoje odluke PROŠLA GOLGOTU, a sve zbog JEDNE GREŠKE matičara

Večita tema na ovim prostorima je ženin izbor prezimena na građanskom venčanju. Kao što je dobro poznato, žena ima opciju da zadrži svoje, da svom prezimenu doda muževljevo ili da svoje prezime zameni muževljevim.

Međutim, često se dogodi da one žene koje odluče da zadrže svoje ili da mu dodaju muževljevo naiđu na osude okoline, a da osim osuda okoline možete proći i kroz birokratski pakao, svedoči i Andrijana Vešović, influenserka i poznata umetnica iz Crne Gore poznata i pod imenom Zombijana Bones.

Ona je na društvenim mrežama detaljno opisala svoje iskustvo na temu šta se desi kad u Crnoj Gori žena odluči da ne uzme njegovo prezime.

„Nemam više ništa da dodam u opisu ovog posta. Potrošila sam se emotivno, a boga mi i sa rečima. Nadam se da će moje iskustvo možda nekoj od vas poslužiti", stoji u opisu Andrijaninih postova, a evo šta kažu njene ilustracije:

Andrijana je započela ironičnom ilustracijom u kojoj kaže kaže da žena ne mora da uzme njegovo prezime jer sve će se samo srediti u opštini.

Ona potom navodi šta se desi ako uzmeš njegovo prezime – ono što je manje-više opšte poznato: potpišeš se u knjigu venčanih novim prezimenom i potom zameniš sva dokumenta, što i nije zanimljivo jer može da traje, a i da košta, ali okolina to podržava.

Ako dodaš suprugovo prezime, situacija je slična, s tim što će se mnogi čuditi tome, a koristiće se zapravo samo suprugovo prezime.

A ako rešiš da zadržiš svoje prezime? E, tu stvar može da se zakomplikuje...

Nećeš imati nikakvih peripetija s novim dokumentima, ali stalno ćeš morati da se pravdaš što si se onda i udala…

A kako to izgleda u praksi?

Iako te muž podrži, vrlo je moguće da se desi greška matičarke po inerciji jer "svaka uzima muževljevo prezime".

Šta se tačno dogodilo Andrijani?

"Venčala sam se u feburaru s jednim carem i nisam uzela njegovo prezime. Od njega sam dobila samo podršku za tu odluku. Pre par dana, nakon skoro godinu dana, podižem saobraćajnu dozvolu na njegovo prezime. Govorim da se ne prezivam tako, radnica na šalteru mi govori kroz smeh da ću morati da se prezivam tako godinu dana, do isteka saobraćajne. Nije smešno i neću", započinje Andrijana svoju priču.

"Odlazim u opštinu. Na šalteru je matičarka koja nas je venčala. Ona je napravila grešku u sistemu. Grešku je, citiram, napravila po inerciji, jer svaka uzima prezime. Izdaje mi popravljeni izvod, ali to nije dovoljno da se greška popravi. To saznajem tek u MUP-u, tako da sam u par sati bila po tri puta u ove dve institucije", nastavlja, te dalje objašnjava kako je rešila birokratsku zavrzlamu.

"Prvo sam se isplakala od besa i nemoći. Poslala sam mejl na svaku adresu koju sam našla na sajtu opštine. Juče je za pola dana rešeno i popravljeno bez mene i bez troškova. Hvala opštini na brzom reagovanju, ali se ovo računa samo ako bi to uradili i za ženu koja nema pratilaca koliko Podgorica stanovnika. Verovatno bih u suprotnom čekala danima, ako ne mesecima, na rešenje ove greške. To sigurno znam, jer nisam oduvek imala puno pratilaca i mogućnost vidljivog glasa. Ono što me je još više rastužilo je da, prema vašim porukama, dosta vas ima ovakvo iskustvo i da ste odustale od svog prezimena zbog papirologije", napisala je Andrijana, koja je objasnila zašto joj je ovaj događaj izazvao toliki stres i bol.

"Odlučila sam, nimalo lako, da ne uzmem prezime čoveka kog najviše volim, da bih saznala da zbog nečijeg nemara ta odluka nije ni važna. Otvorila sam firmu na prezime Vešović. Prelazila sam granicu, a nisam ni znala da se prezivam drugačije (što je inače po zakonu prekršaj, promenile vi prezime same ili greškom). Na biračkom spisku se vodim pod 'lažnim' prezimenom. Zamalo sam predala papire za vizu za SAD. Bila bih odbijena i prijavljena za 'lažna dokumenta'. 'Po inerciji', tuđu grešku je trebalo da popravim ja, kao da nemam život, posao, obaveze. A i da je platim. Tako da mi ništa smešno nije bilo", napisala je ona.

Andrijana je na kraju poentirala:

"Da li će žena da uzme, doda prezime ili zadrži svoje je odluka samo žene. Svaka od ove tri opcije je validna. Prezime je deo identiteta, pa je odluka šta da uradiš sa tim važna i teška sama po sebi. Mnogo je gadan osećaj kad je neko donese umesto tebe, pa i greškom."

