BILA JE P*RNO ZVEZDA, A SADA PROPOVEDA U CRKVI: Trošila sam bogatstvo na DROGU, zaradila POLNU BOLEST, a onda sam doživela ČUDO!

Britni de la Mora možda nije poznato ime, ali ova 31-godišnjakinja provela je gotovo deset godina u porno industriji pod imenom Džena Prisli. Britni je prvo počela da pleše u striptiz klubovima kako bi zaradila i završila fakultet. Tvrdi kako je odrasla u razorenoj porodici, pa nikada nije znala svoju vrednost.

- Rano sam otkrila da ću, ako budem gola u prisustvu muškaraca, dobiti ono što nisam dobila kod kuće, a to je bila potvrda da nešto vredim - rekla je. Britni je rekla i da su joj, nakon što je napunila 18 godina, prišla dva muškarca u striptiz klubu u kome je radila. Muškarci su objasnili da su producenti porno filmova u Los Anđelesu, te su joj rekli da je prelepa i da joj je suđeno da bude zvezda. Sledeći dan sastala se s njima kako bi napravili njene fotografije i poslali ih agentu.

- Od tog trenutka nadalje, pokupila me vrhunska agencija i bila sam u porno industriji sedam godina. Uživala sam da snimam filmove za odrasle oko mesec dana, dok nisam otkrila da imam polno prenosivu bolest. Nikada pre nisam dobila polno prenosivu bolest, pa sam u tom trenutku pomislila: "Šta ja radim u ovom poslu?" - objasnila je.

Međutim, njen ponos sprečio ju je da odustane. Nije htela da prizna samoj sebi da je pogrešila, pa je samo nastavila i tada je njen život krenuo nizbrdo. Počela je da konzumira droge poput kokaina i heroina jer joj je reditelj rekao da mora da smrša, iako je imala 48 kilograma. Britni je redovno završavala na listama jedne od najvrelijih porno zvezda, te je zarađivala oko 30 hiljada dolara mesečno koje je trošila na drogu. Takođe, vozila je novi Mercedes i kupovala samo markirane torbe.

Nakon tri godine, dosegla je prelomnu tačku i napustila industriju, te počela da ide u crkvu sa svojim dedom, gde je, kako je rekla, "upoznala Isusa kao svog Gospodina i Spasitelja". Međutim, u to vreme u njen život je ušao jedan muškarac, za kojeg se ispostavilo da je makro, pa se vratila pornografiji na još tri i po godine. Dok je bila u vezi s tim muškarcem, Britni je počela da čita Bibliju i razvija svoj odnos s Bogom, sve dok jednog dana nije osetila snažan poriv da preokrene svoj život.

- Išla sam da snimim porno scenu u Las Vegasu i ponela sam Bibliju sa sobom u avion, te sam čitala Sveto pismo. U tom trenutku sam osetila da mi Bog govori da ovo nije život koji ima za mene i da ima za mene nešto mnogo veće. Osetila sam da mi govori da napustim industriju i da mi obećanje da će mi se život promeniti. Tako sam tog dana napustila porno industriju, u decembru 2012. godine - rekla je Britni.

Sada je udata za pastora po imenu Ričard i tvrdi da njen suprug i ona veruju da je najbolji odnos s Bogom i jedno s drugim. Takođe, ona želi da pošalje poruku ženama koje razmišljaju o snimanju filmova za odrasle. Preporučuje im da se u to ne upuštaju, te tvrdi da nju spasio Bog. Sada je sveštenica koja sa suprugom propoveda jevanđelje u crkvi u San Dijegu.

- Ljudi me stalno pitaju da li me brine što je moja pornografija još uvek na internetu. Pa ja nemam kontrolu nad time. Ne mogu da uklone te stvari jer sam u ugovoru potpisala da mi ne smeta što će to uvek biti na internetu - rekla je.

No, ipak je priznala da je brine što svoju pornografsku prošlost mora da objašnjava svojoj deci, a to je nešto što bi, kako kaže, takođe trebalo da uplaši žene koje razmišljaju o ulasku u porno industriju.

- Šta god tražite u porno industriji, to nećete pronaći. Ja sam potvrdu koju sam tražila našla u Bogu. On će ispuniti želju tvoga srca, on će ispuniti čežnju u tvojoj duši, on će izlečiti tvoje slomljeno srce i nikakav novac to ne može da kupi - zaključila je.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

Bonus video:

04:01 NOGE KAO ŠERON STOUN, DRAGANA MIĆALOVIĆ U VRELOM IZDANJU! Glumica u nikad kraćoj haljinici, SEVNULA G*ZA a kamera sve snimila