GORDANA IZ ZRENJANINA ZA 10 MESECI SMRŠALA 60 KILOGRAMA! Bilo joj TEŠKO DA HODA, a onda je PRESEKLA! Evo kako je uspela! (FOTO)

Gordana Milošević iz Zrenjanina, koja ima 23 godine, imala je velikih problema sa kilogramima, a kako kaže, dan kada je shvatila da ima 130 kilograma bio je dan kada je shvatila da nešto mora da promeni u svom životu.

- Dan kada sam saznala da imam 130 kilograma bila je kap koja je prelila čašu. Tada sam počela da se informišem o zdravim namirnicama i vežbama. Međutim, znala sam da ni to donekle nije dovoljno i smatrala sam da mi je jedini spas teretana - rekla je Gordana za portal "IloveZrenjanin".

Za 10 meseci Gordana se potpuno transformisala i uspela je da skine čak 60 kilograma. Ipak, tome je prethodila svest o tome da joj je zdravlje ugroženo, a ne samo želja da bolje izgleda:

- Kada sam bila mlađa više je bilo iz estetskih razloga i mislim da zato i nije bilo dovoljna jaka volja. Sve dok moje zdravlje nije bilo dovedeno u pitanje. Tada sam dobro razmislila o svemu, o životu. Imala sam jake učestale glavobolje, probleme sa pritiskom, tokom šetnji od samo 15 minuta noge bi me užasno bolele… Kroz glavu mi je samo prolazilo šta sam ja to sebi dopustila sa samo 21 godinom? To je bila prelomna kap u čaši zbog koje je sve krenulo…

Ona je otkrila i da je promenila sve svoje navike:

- Kao što sam rekla, bila sam svesna da mi je teretana jedini spas iako me je strašno bilo sramota da idem u istu. Morala sam da stavim stid po strani i da prestanem da stvaram blokade u svojoj glavi. Znala sam da mi je potreban personalni trener koji će raditi sa mnom pošto sama nisam znala ništa o vežbanju niti zdravoj ishrani. Čim sam zaradila svoju prvu platu uplatila sam sebi personalnog trenera. Prvog dna, mislim da ni on nije verovao da ću toliko daleko dogurati, kao što nisam ni ja.

Izmenila sam celokupan život. Od devojke koja je po ceo dan sedela kod kuće, igrala igrice, jela i bila nezadovoljna svojim životom postala sam srećnija, aktivnija, sigurnija u sebe. Sve loše navike sam zamenila za dobre i kvalitetne.

Ipak, tokop perioda mršavljenja najteže joj je bilo da svoj život odvoji od života svojih ukućana i da nastavi po svome, dok oni žive kako oni žele:

- Najteže mi je padalo to što su moji često naručivali brzu hranu, pa sam se sakrivala u svojoj sobi. Međutim, i to se vremenom promenilo jer sam znala svoj cilj. Znala sam šta hoću i nije bilo više potrebe dase krijem, već sam najnormalnije sedela sa njima. To je za mene već bio uspeh. Najlakše mi je bilo da odem u teretanu, jer sam znala da radim nešto dobro za sebe. Svaki put kada bih završila trening bila sam presrećna.

