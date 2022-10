UZIMA 1,2 MILIONA DINARA NEDELJNO ZBOG POLNOG ORGANA! Bio vodoinstalater, pa prešao u industriju zabave: Ovolika je njegova ALATKA

Dokumentarac koji je okupio muškarce sa najvećim polnim organima, a koji je za cilj imao da pokaže svetu kako je to živeti sa najvećim snom velikog broja muškaraca, velikim penisom, pokrenuo je pravu lavinu komentara.

Muškarci koji mogu da se pohvale veličinom svoje alatke uglavnom su se žalili na probleme. Otkrili su da nisu mogli da dobiju posao jer je na razgovoru izgledalo da imaju erekciju, neki od njih da nose poseban donji veš, a jedini koji se ne žali i koji je debelo uspeo da unovči svoj penis, jeste 34-godišnji Endi Li.

foto: Printscreen

On je svoju alatku, dugačku 27 cm, nazvao "Božjim darom", a tvrdi da ima najveći polni organ u Irskoj. Endi je iz Dablina, radio je kao vodoinstalater, a onda je odlučio da se prepusti porno industriji. Kako kaže, spavao je sa više od 1.000 žena, a veliki polni organ mu je doneo samo pozitivne stvari.

- Volim što ima veliki. Neki muškarci u emisiji su plakali i govorili kako to negativno utiče na njihove živote, ali meni je to donelo samo slavu i bogatstvo. Jednu jedinu stvar koju mogu da navedem kao manu, jeste to što ne mogu da objavljujem fotke u uskom šortsu. Izgleda baš ružno - rekao je Endi, koji nedeljno zarađuje oko 11.000 evra( oko 1,2 miliona dinara).

- Došao sam bez ičega. Odrastao sam u severnom centru Dablina bez novca i sada živim luksuznim načinom života, a sve zahvaljujući pornografiji i platformi OnlyFans. Bio sam vodoinstalater, a sada me svi znaju po velikom polnom organu. Nakon objavljivanja vesti o dokumentarcu, moje društvene mreže su eksplodirale - rekao je Endi, kojem je slučajan susret sa strancem u teretani promenio život, i dodao:

- Jedan momak mi je rekao da se vidi da imam stvarno veliki polni organ i da treba da se bavim pornografijom, pa sam to i uradio. Imao sam 21 godinu. Neko vreme sam snimao sam, ali sam odustao od toga. Od tada se bavim pornografijom sa punim radnim vremenom. Snimam porno filmove sa muškarcima i ženama, ali nisam gej. To je samo za novac. Moja veličina je pomogla mom životu. Drugi se žale na svoju, ali moja je od mene napravila uspešnog čoveka.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure