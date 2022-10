RIJALITI ZVEZDA UMALO UMRLA ZBOG TAMPONA: Ovo NIKAKO ne smete da radite! Doktor se ŠOKIRAO kad je video OVO! Moglo da bude KOBNO

Nisam lekar, ne znam puno o tome, ali znam da ne smete da ostavite tampon duže od, mislim da je to devet sati, verujem da je to maksimum. U meni je bio tampon tri meseca. Kad ga je lekar pronašao, bio je zalepljen za vrat materice. A bila sam tako bolesna. Nisam znala šta se događa, ispričala je Maura Higins (31) rijaliti zvezda šoua ''Love island''. U britanskoj emisiji ''Shopping with Keith Lemon" nije otkrila kako je zaboravila na tampon, ali dala je naslutiti šta se zapravo dogodilo.

Otkrila je kako je umalo umrla od sindroma toksičnog šoka (TSS) nakon što je tampon bio zaglavljen u njoj tri meseca, piše britanski Daily Mail.

Reč je o sindromu koji se često povezuje s upotrebom tampona kod mladih žena. Može zahvatiti ljude bilo koje dobi, pa tako i muškarce, a ukoliko se ne leči odmah, može biti koban.

- Mlade devojke mogu to da ne primete, ono kao kad odete u noćni izlazak, što ako ste se jako napili i zaboravili. Takve stvari se stvarno događaju, a ljudi o tome ne govore - dodala je Maura, te se osvrnula na temu "srama koji svi osećaju kada treba da promene higijenske uloške ili tampon tokom menstruacije".

- Sećam se da sam još dok sam bila u školi znala da izvadim tampon iz kesice, gurnem ga u rukav i onda tako odem u WC. Sada kada razmišljam o tome, pitam se - zašto sam to radila? Nemate čega da se stidite, zato mislim da je to važna tema, zar ne? - objasnila je.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

