CEO SVET OSUĐUJE OVU MAMU ZBOG TOGA ŠTO RADI ĆERKI (3)! Svi tvrde da je devojčica PREMALA, a ona kaže: Baš me briga šta mislite!

Majka trogodišnje devojčice iz Teksasa čupala je dlake između ćerkinih obrva i postavila snimak na TikToku.

Snimak, koji ima 27 miliona pregleda, naširoko komentarišu korisnici interneta. Majka objašnjava da to radi zbog deteta i štiti je od vršnjaka koji se rugaju svemu drugačijem.

Baš me briga! Baš me briga! - napisala je Lea Garsija na video snimku objavljenom na TikToku, gde pokazuje kako čupa obrve svoje ćerke Blis. Žena smatra da je tzv. "jedna obrva" njene ćerke problem koji devojčicu može da izloži ruganju.

- Oh, mama, to me je zabolelo - rekla trogodišnja Blis, na šta joj majka odgovara:

- Dobro devojko, sad imaš dve obrve!

Zatim dodaje:

- Radije bih da me svi nazivate lošom mamom nego da dozvolite mom trogodišnjem detetu da je izrugivaju i nabijaju joj komplekse kao meni kada sam bila njenih godina.

Korisnici interneta su podeljeni. Neki od njih smatraju da je devojčica premala da bi depilirala obrve, pogotovo što joj je postupak neprijatan i bolan.

Ljudi koji su, poput majke devojčice, bili ismevani zbog spojenih obrva , nazivaju ženu „sjajnom mamom“ i prisećaju se koliko su oni osećali olakšanje kada su konačno počeli da uklanjaju dlake između obrva. Mnogi od njih kažu da zameraju roditeljima što im nisu dozvolili da ranije počupaju dlake.

Žena je za Today objasnila da su mala Blis i njena 11-godišnja sestra Behauti pristale na epilaciju:

- Ja uvek pitam: Ko želi da se depilira? Niko ne drži Blis na silu. To je njen izbor.

