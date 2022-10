GODINAMA NISMO VODILI LJUBAV, ALI NE MOGU DA ZAMISLIM DA JE OSTAVIM: Muškarci i žene u iskrenim ispovestima o BRAKU BEZ S*KSA

Svaki peti čovek u braku nije imao seks u proteklom mesecu, a sve je više njih koji u braku žive samo kao cimeri. Užurban stil života prepun stresa, briga o bolesnim roditeljima ili rođenje deteta neki su od razloga zamiranja seksualne strane odnosa, ali znatno veći problem predstavlja fizičko i emotivno udaljavanje partnera koje rezultira smanjenjem privlačnosti i želje za supružnikom.

To je problem kojim se treba pozabaviti i reagovati u trenutku u kojem se događa, a ne godinama i mesecima kasnije - jer je šteta odnosu tada već nanesena. To ne podrazumeva realne situacije u kojima je seks onemogućen, već one u kojima se seks planski izbegava, a to tek retkima ne predstavlja problem. To postaje i sukob ega - strana koja ne želi seks ne razmišlja o osećanjima i potrebama svog partnera, dok onaj koji ga želi ispada kao onaj kome je "samo do toga".

Realno, seks u braku je normalna, pa i prirodna stvar za očekivati, a njegova učestalost zavisi od samog odnosa.

Predrasuda je kako su muškarci uvek ili većinom ti kojima nedostaje seks u braku, brojne studije pokazuju kako seks u jednakoj meri "uskraćuju" pripadnici oba pola.

O svim iskustvu su za Whisper progovorili muževi i žene kojima hronično nedostaje vođenje ljubavi sa svojim partnerima.

Moja žena i ja nismo imali seks već šest meseci. Ona kaže da je uzrok stres - ona je pod stresom jer sam ja pod stresom. Ja sam pod stresom jer nemamo seks. To je začarani krug.

Ja sam u braku bez seksa. Mrzim ovu situaciju i on to jako dobro zna. Ipak, ne preduzima ništa.

Želim da izađem iz svog braka u kom nema seksa, ali toliko me brine kako će to uticati na decu, da stalno odlažem, još ću na kraju zauvek ostati u njemu.

Brak bez seksa je koma. Ovo nije ono na šta sam pristao, niti ono što sam mogao da očekujem. Ipak, ne mogu da zamislim da je ostavim.

Moj muž ne želi seks i odbija da se pozabavi zbog čega je to sve i kako. Postajem frustrirana.

Dajem sve od sebe da se ona ne oseća krivom što nema seksa u našem braku, ali svakodnevno u sebi vrištim.

Svako veče masturbiram ispod tuša jer moj suprug ne želi seks sa mnom. Kaže da mu nije do seksa, ali čvrsto verujem da mu je pornografija prvi izbor.

Moj muž me odbija do te mere da uopšte više ne želim da mu pristupim s inicijativom za seks jer se osećam loše. Ako ga pitam u čemu je problem, kaže da je stres. Njegovo odbijanje zaista počinje da me boli, ubija naš brak.

Moja žena ne želi seks. Odlučio sam da ću da prestanem da marim za taj deo odnosa s njom, ali to je zapravo jako teško.

Ne znam kako ću izdržati, kako možemo da ostanemo u braku bez seksa.

Zarobljen sam u braku bez seksa. Volim je, ali ne znam koliko ću još moći da izdržim, pa imam potrebe!

Ne mogu da verujem da se moj brak sveo na ovo. Ne mogu da verujem da sam u braku bez seksa 33 godine. On se više uopšte ne trudi. Sada razumem zašto ljudi varaju. Svima nam je potrebna intimnost.

