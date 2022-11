BRINITE O STOPALIMA I TOKOM HLADNIH DANA: Par trikova za nežnu i zdravu kožu!

O stopalima se ne vodi računa samo tokom letnjih dana, već i kada stigne jesen. Kako bi vam stopala tokom cele godine bila zdrava i lepa predstavljamo vam par proizvoda koja će ih učiniti negovanim.

Čarape sa gelom za negu peta

Čarape sa gelom za negu peta su sjajan izum! Ovo su čarape čija unutrašnjost sadrži vitamin E i mineralna ulja koja omekšavaju gruba stopala i tako neguju kožu u tom predelu. Neverovatno su mekane i udobne, a rezultati se vide već nakon prvog korišćenja.

Hidriraju kožu, omekšavaju je i čine da imate meke pete kao da redovno posećujete kozmetički salon. Ako imate žuljeve ili druge rane po stopalima, one vam i tu mogu pomoći. Ulja koja sadrže će ih negovati i ubrzati proces zarastanja, pa ćete se pre rešiti bolova, a i ožiljci će se kraće zadržati i brže ćete povratiti lep izgled svojih nogu.

OVDE ih možete poručiti po ceni od 990 rsd ili pozvati 011/6 888 999!

Set za urasle nokte

Urasli nokti zadaju brojne muke: bolove, žuljanje u obući, nemogućnost da se određena obuća uopšte nekada i nosi. Taj problem neretko ima samo jedno rešenje - operaciju. Međutim, sa ovim setom možete da je izbegnete i uspešno rešite problem uraslih noktiju.

1. Prvo se nokti, ruke i aparat dezinfikuju.

2. Sa obe strane nokta se zakače kukice.

3. Jednom rukom se drži sredina uporišta alata i uvijanjem matice se lagano ispravlja nokat s jedne i druge strane.

4. Postepeno se intenzivira podizanje, dok osećaj boli ne prestane. Pojačavati polako dizanje svakih 10 minuta.

5. Pola sata kasnije izvaditi noge iz vode i sačekati 15ak minuta da se noge posuše.

6. Uklonite potom alat sa nokta i staviti medicinski pamuk ili vatu pod uglove nokta kako bi se sprečila opasnost infekcije. Menjati ih svakih par sati.

Set za urasle nokte može da se poruči online OVDE ili na broj 011/6 888 999 i to po superpristupačnoj ceni. Kupite ga jednom, a koristite godinama kada se ukaže potreba.

Aparat za negu kože na stopalima

Rešite se suvih peta prepunih izumrlih ćelija kože koji kvare izgled vaših stopala!

PEDI VAC je specijalna turpija za pete koja će srediti vaša stopala za samo par minuta turpijanja, a nećete morati ni da „omekšavate“ noge, ni da čekate termine u salonu, ni da trošite gomilu novca – tretman možete uraditi kad god vama odgovara i to u svojoj kući, potpuno samostalno!

***Pedi Vac čini vaše pete nežnim, jer otklanja sve mrtve ćelije kože. Sada ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete kupiti po PROMO CENI od 1.690 rsd!***

Komplet za nokte na rukama i nogama

Flawless komplet je nešto što će vam omogućiti da uvek imate uredne i lepe nokte, kako na rukama, tako i na nogama!

Ovo je najbolji kućni set za nokte koji jedna žena može da ima – Flawless aparat sa čak 6 nastavaka!

Tu su nastavci koji omogućuju da se postigne željeni oblik nokta, ali ne samo to – sa njim je nokatnu ploču moguće srediti baš kao što to čine profesionalci u salonu! A sve u udobnosti svog doma, a da ne pominjemo kolika je prednost i to što svuda može lako da se ponese.

Zanoktice su, takođe, vrlo lako rešiv problem kada uz sebe imate Flawless turpiju kao saveznika. Pritom, možete biti sigurni da se nećete povrediti koliko god malo iskustva imali u sređivanju noktiju, jer je turpija tako nežna prema vašim noktima i koži oko njih.

Znate li gde se ova turpija sa svih 6 nastavaka u kompletu može kupiti po najboljoj ceni? Ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

