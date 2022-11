NIJE MOGLA DA IZDRŽAVA BLIZNAKINJE, PA NAPRAVILA NEZAMISLIV POTEZ: Krila najveću TAJNU od sveta 20 GODINA, kad se sve promenilo!

Pre dve decenije, Daun Voris (60) iz Indijane napravila je bolan izbor sa kojim je od tada živela svaki dan. Suočena sa finansijskim problemima, otkriće da očekuje blizance za nju nije bilo srećno iskustvo.

- Kada sam od doktora čula "Očekujete blizance", bila sam šokirana. Obuzela me panika. Gledajući svog muža Klinta, znala sam da mu se ista misao mota po glavi. Kako bismo uopšte mogli da priuštimo dve bebe" - rekla je Daun u ekskluzivnom intervjuu za The Sun.

Početkom 2000. godine ona i njen muž tada su imali 37 godina i bili su siromašni.

- Bilo nam je teško da platimo račune. I on i ja smo se plašili otkaza, a naše porodice su nam pomagale finansijski. Ostali smo iznad vode, ali bilo je veoma teško - rekla je Daun.

Par je otkrio da očekuju blizance u junu 2000. godine, a ona se i pre toga borila sa anksioznošću. Kako su se dani pretvarali u nedelje, Doun i Klint su pričali isključivo o svojim bebama jer su bili suočeni sa veoma teškim odlukama.

- Osećao sam veliku ljubav prema bebama, ali sam znao da ne mogu da im pružim život kakav zaslužuju. Nisam mogao da jedem, spavam ili da se fokusiram na posao dok su te dve bebe rasle u meni. Nikome nismo rekli da sam očekivala blizance, čak ni mami. Sve vreme sam imala strahove za budućnost - otkrila je Daun.

Kada je bila trudna 20 nedelja, saznala je da nosi devojčice i odlučila da jednu od njih da na usvajanje. Nedugo nakon toga, ona i njen muž su posetili agenciju za usvajanje.

- Želela sam da svako od njih ima šansu za život. Tada sam znala da ih obe ne možemo zadržati. Moj muž i ja smo proveli sate čitajući o različitim parovima, porodicama koje su očajnički želele da detetu daju dom pun ljubavi - rekla je Daun.

- Želeli smo da izaberemo par za koji smatramo da je sličan nama, koji živi na selu i voli konje kao i mi. Konačno smo izabrali, srce mi se sve vreme slamalo. Ali odluka, tvrdi Doun, koje bebe da se odreknu bila je mučna.

- Bio je to nemoguć izbor i znala sam da ne mogu da čekam da se one rode da to uradim. Zato sam odlučila da će druga rođena beba otići u novu porodicu.

Skrivanje činjenice da je nosila dve bebe, a ne jednu, takođe se pokazalo kao izazov.

- Moj stomak je ostao mali jer sam patila od strašne jutarnje mučnine. Ali bilo je užasno neiskrenost prema ljudima koje sam volela - rekla je Daun.

- Znala sam da to mora da bude tajna, da će mi biti suđeno za ono što smo odlučili da uradimo. Nisam to mogala da podnesem povrh bola i krivice koje sam već osećao.

U februaru 2001. godine Davn je carskim rezom rodila Mikajlu i Beki.

- Uprkos svim hormonima koji su besnili posle porođaja, morala sam da obuzdam emocije kada sam videla Beki. Dozvolila sam sebi da je držim za ruku samo na trenutak pre nego što je odvedena u njen inkubator - prisetila se Doun.

Kasnije te nedelje, Daun je posmatrala kako usvojitelji dolaze po svoju novu ćerku.

- Tada sam se slomila. Toliko sam želela da je zadržim, da imam obe svoje devojčice. Ali papiri su potpisani i bilo je kasno. Srce mi se slomilo - rekla je ona.

Kod kuće, nova mama Daun se borila sa stvarnošću svoje odluke.

- Imala sam prelepu ćerku, ali nisam mogla da prestanem da razmišljam o Beki, svojoj bebi koja nije bila u mojim rukama, koja nije bila sa svojom sestrom. Sve ovo vreme jedina osoba koja je znala istinu bio je moj muž. Bila je toliko bolesna da mi je doktor prepisao lekove za postporođajnu depresiju. Trebalo je godinu dana da tuga nestane - rekla je Daun.

Vremena su i dalje bila teška za malu porodicu. Daun i Clint su ostali bez posla, a kada je Mikajla imala četiri godine, podneli su zahtev za bankrot. Doun je često razmišljala o Beki i pažljivo je čuvala njenu tajnu i nije bila sigurna da li će je ikada ikome otkriti, ali u decembru 2020, kada je Mikajla imala 19 godina, Daun je primila poruku koja je sve promenila.

- Pismo je bilo od agencije koja pomaže ljudima da pronađu rođake. Srce mi je lupalo kada sam pročitao da je, posle skoro 20 godina, Beki htela da nas upozna! Posle radosti došla je briga. Šta bi Mikajla rekla da sazna istinu? Nisam mogla da podnesem pomisao da se oseća povređeno i ljuto što smo to tako dugo krili od nje - rekla je Zora, a ona i njen suprug su odlučili da svoju tajnu zadrže još malo za sebe.

Njih dvoje su se sreli sa Beki u kafiću na pola puta između njihovih domova.

- Bila sam stvarno nervozna, ali sve je nestalo kada sam je videla. Izgledala je baš kao Mikajla. Bilo je neverovatno. Morala sam da se zaustavim da je ne zagrlim. Umesto toga, samo smo sedeli i razgovarali - rekla je Doun.

Ona i njen suprug odgovorili su na sva njena pitanja i saznali da je imala srećno detinjstvo. Nedugo nakon toga Mikajli su otkrili da ima sestru. Kada su se dve sestre konačno ponovo srele u piceriji, dve decenije nakon što su bile razdvojene po rođenju, svi su bili srećni.

Fokusirajući se na budućnost, Daun je odlučila da isplanira 20. rođendan za devojke, ali nekoliko dana pre zabave, Beki je počela da se distancira.

- Nije poslala poruku ni meni ni svojoj sestri, nije došla na žurku i na kraju je rekla da ne želi da ostane u kontaktu sa nama. To mi je slomilo srce. Osećam se kao da sam je izgubila dva puta. Ali sve što mogu da uradim je da poštujem njenu želju da je ne kontaktiramo. I zadržim nadu da ćemo jednog dana ponovo svi biti zajedno - istakla je Daun.

