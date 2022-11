POČELA VLADAVINA RETROGRADNOG MARSA: Uticaće na naše živote do 12. januara, a astrolog upozorava na šta posebno da OBRATIMO PAŽNJU

Horoskop, ponašanje i energije koje vladaju retrogradnim Marsom, kako govori stručnjak, poslužiće da otklonimo neravnoteže u životu, a moramo biti smireni kako ne bi dolazilo do sukoba za koje ćemo zažaliti.

Gosti "Pulsa Srbije" kod Ivana Gajića bili su Goca Džehverović, bivša rijaliti učesnica i majka muzičke zvezde Teodore i Vesna Rivas, astrolog i bivša rijaliti učesnica.

Vesna Rivas je prvo napomenula da smo ušli u retrogradni Mars i da on ne mora da bude uvek asocijacija za nešto loše:

- Ušli smo u retrogradni Mars, ja ga imam u kući, pa gledam šta meni on radi. Nije retrogradni Mars uvek gadan, on me naterao da usporim, da malo pažljivije vozim. On nas upozorava na ove stvari i to će trajati do 12. januara, moramo da sredimo sebe, da naučimo da praštamo i usporimo, ne mislim samo dok je vožnja u pitanju.

Potom je upozorila da odluke ne donosimo na prvu loptu i da se ne raspravljamo previše.

- Pazite šta pričate i šta izgovarate jer tu jednu benignu reč možda nećete moći da ispravite, možda nećete imati lufta, možda će ta žena ili čovek otići iz vašeg života, možda će se zatvoriti ta firma... Mars jeste opasan jer živimo brzo i sve radimo na prvu loptu, a danas ne bi trebalo da se ubeđujemo. Može doći do pucanja, može doći do eskalacije mnogih sukoba, i dalje su teške energije, najviše će uticati na poljima ljubavi i ljubavnih odnosa - zaključila je Vesna Rivas.

