UHVATILA SAM MUŽA NA GOMILI SA LJUBAVNICOM! Najveći ŠOK je usledio posle zbog onoga što mi je REKAO, pogubila sam se skroz

Žena se požalila psihoterapeutkinji na problem sa kojim se suočila u braku.

Problemi u braku nisu strana stvar, a nažalost, nekada je njihov uzrok prevara. Sa njom i njenim posledicama se nikada nije lako suočiti, a da li će neko odlučiti da preko nje pređe, stvar je izbora.

Jedna Britanka se požalila psihoterapeutkinji i ispričala joj sa kakvim problemom se susrela. Od nje je zatražila savet, pa je objasnila u kakvoj se tačno situaciji nalazi.

foto: Profimedia

- Kada sam uhvatila supruga kako me vara, nadala sam se da će moliti za moj oproštaj. Umesto toga, bila sam zaprepašćena kada je rekao da nas voli obe i da "još uvek nije spreman da bira - započela je priču ova žena i dodala da ona ima 45, a njen suprug 49 godina i da su zajedno od njene 18. godine.

- Zar mu to ništa ne znači? - zapitala se ona. Dodatno je bila u šoku jer je, zbog njegove reakcije, kada je saznao da je njegov brat prevario svoju verenicu, mislila da on to nikada neće uraditi.

Međutim, nakon što se jednog dana ranije vratila iz izlaska, zatekla ga je sa drugom ženom i to u njihovom krevetu.

foto: Profimedia

- Umesto da je skočio, izvinio se i rekao da je pogrešio, ostao je prileepljen uz tu ženu. Nakon što je pokupila odeću i otišla, imao je obraza da nam kaže da nas obe voli i da ne može sa zamisli svoj život bez ijedne od nas. Sada je priznao da su u vezi skoro pet godina. Otišla sam kod svoje sestre na nekoliko dana, misleći da će mu malo prostora pomoći da shvati šta je uradio - napisala je ova žena.

Situacija se, ipak, nije razrešila. I nakon što se ona vratila, on nije mogao da odluči, pa je ona odlučila da mu pokaže zbog čega bi trebalo da izabere nju. Skuvala mu je romantičnu večeru i dva puta vodila ljubav sa njim. Dok je on uživao, ona je mrzela svaku sekundu, jer se osećala prljavo i pogrešno.

Sada se pita da li bi uopšte trebalo da pokuša da ga pridobije, jer se plaši da nikada neće moći da mu oprosti i ponovo počne da mu veruje piše 24sedam.

foto: Profimedia

- Vaš suprug zaista uživa u tome da vas obe ima na raspolaganju. Ponovo mu recite da mora da izabere i da nećete čekati. Objasnite uticaj koji upoređivanje vas dve ima na vaše samopoštovanje. Ključno je da shvatite da imate vrlo bitnu reč u svemu ovome i da bi ono što se dešava sa vašom budućnošću trebalo da bude zajednička odluka - odgovorila joj je stručnjakinja.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA