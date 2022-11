ZBOG VIŠKA KILOGRAMA BIO JE DEPRESIVAN I BEZ ENERGIJE: Zahvaljujući OVOME ima kontrolu nad svojim telom i životom!

Još na prvoj godini fakulteta, pre nekoliko godina, stigao sam bio do tačke u kojoj mi je svaka aktivnost, pa i penjanje uz stepenice predstavljalo problem. Imao sam preko 90 kg (visok sam 172 cm) i bio sam teško depresivan. Jeo sam samo pice i hranu iz pekare jer nisam morao da trošim vreme i energiju na pripremu hrane. Uglavnom bih ostajao u krevetu sve vreme, spremao ispite, a u slobodno vreme gledao serije i filmove u tom istom krevetu. Nisam izlazio, nisam imao nikakav društveni život, a pozive za izlazak i druženje sam odbijao nezadovoljan svojim izgledom i zbog nedovoljno samopouzdanja.

Jednog dana sam spremajući se za predavanje shvatio da mi više ništa od odeće ne pristaje! Shvatio sam da je krajnje vreme da se pokrenem i da preuzmem kontrolu nad svojim telom i svojim životom. Rešio sam da potražim neki savet na internetu i naišao na biljne kapi Green Fit. Video sam da je puno zadovoljnih korisnika pisalo svoja iskustva, a neki su čak priložili i svoje fotografije pre i posle. Rešio sam da probam i ja i poručio prvu turu kapi. Pomislio sam da mi je to prilika da počnem da se menjam. Svidelo mi se što nisu obećavali nerealno mršavljenje i čudesne rezultate preko noći, već su insistriali na zdravom ritmu topljenja naslaga.

Počeo sam da hodam svakodnevno do fakulteta i nazad, jeo sam zdravu hranu, izbacio gazirana pića ... i na kraju uz sve to i svakodnevno uzimanje GreenFit kapi, nakon tri i po meseca sam spao na 79 kg! To me je još više motivisalo i rešio da se učlanim u lokalnu teretanu. Nakon još mesec i po dana pao na 72,5 kg. Bio sam presrećan! Imao sam toliko energije, kretao se toliko lakše i prestao sam da izbegavam druženja.

Upoznao sam predivnu devojku na drugoj godini sa kojom sam i sada u vezi i prosto ne mogu da verujem koliko mi se život preokrenuo na bolje.

Svima koji se osećaju zaglavljeno i izgubljeno želim da kažem da su na samo jednu odluku od zdravijeg i srećnijeg života. Preporučujem svima da probaju Green Fit biljne kapi, jer definitivno nemaju šta da izgube sem viška kilograma! Ja sam živi svedok da je moguće preokrenuti sve na bolje.

Green Fit biljne kapi predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo