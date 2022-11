BILI SMO U OTVORENOM BRAKU I SVE JE BILO SAVRŠENO, A ONDA JE POČEO PAKAO! Ispovest Olivije Fejn: Prva afera desila se u VOZU!

Olivija Fejn, poznata spisateljica, bila je u otvorenom braku, a kada je to iskustvo prošlo, ušla je u tradicionalan brak, piše "Dejli mejl".

Književnica je u kolumni za ovaj britanski list iznela svoje iskustvo, a okidač za to bila je vest da se pevačica Amanda Palmer i autor Nil Gejman, koji imaju sedmogodišnjeg sina, razvode nakon 11 godina otvorenog braka, a ovo je njeno iskustvo.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pravila otvorenog braka: kontrola svega, samo NE I SRCA

- Ako želite otvoren brak, neka vam srce bude od gvožđa. Ipak, ko od nas može da kaže da ima gvozdeno srce? I koliko god insistirali da se prema svom supružniku odnosite sa "saosećanjem'" dok se upuštate u afere - sa njihovim blagoslovom, istina je da, kao što znam nakon kraha sopstvenog otvorenog braka, osećanja neizbežno budu povređena - rekla je Olivija i nastavila:

- Kada smo moj bivši muž Adam i ja započeli našu "boemsku" vezu, ne mogu da vam opišem, koliko smo mislili da smo kul, koliko smo mislili da smo ispred vremena. Pošto smo sastavili "ugovor" za koji smo verovali da pokriva svaki mogući scenario koji bi otvorena veza mogla da izazove, nikada nismo ni pomišljali gde bi opasnost mogla da vreba.

Složili smo se da obični poljupci sa drugim ljudima ne računaju. Mogli smo da uživamo u njima bilo kada i bilo gde. Ali afera je bila nešto mnogo ozbiljnije. Morali smo da tražimo dozvolu drugog, za početak. I mogli smo da uložimo veto ako bismo se osećali malo neprijatno.

Morali smo da priznamo i najmanji detalj, ako je partner želeo da to čuje. A afera je morala da se odvija daleko od kuće, i da traje ne duže od dve nedelje. Na taj način, mislili smo, sav taj seksualni posao biće pod kontrolom.

Ali iako smo mogli da napravimo pravila za seks, nismo mogli da kontrolišemo romansu, ili naklonost koja bi mogla da proizađe iz nje. Jer ljubav je mnogo opasnija od seksa.

Otprilike tri meseca nakon što smo počeli da se udvaramo jedno drugome, Adam je imao svoju prvu aferu. Iako do tog trenutka nismo formalizovali našu otvorenu vezu, intuitivno sam znala u šta sam se upustila.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne mogu vam reći koliko sam bio ponosnan na svoju mladost. Pogledaj me, odbacujem sve konvencije na stranu! I ja sam bila pravi boem.

Sećam se kako sam kupovala voće na Kembridž pijaci sa smešnim osmehom na licu i vlasnikom tezge mi je rekao:

- Vidim da je neko dobro proveo dan!

U tom trenutku sam otkrila da nemam nikakvu seksualnu ljubomoru. Adamova ljubavnica bila je takođe umetnica. Osećala sam neizmerno ponosnom što sam nekako povezana sa time. I ona je očigledno bila boem! Kako je to bilo divno.

"Za 10 godina braka Adam je imao tri afere, ja jednu"

- I dalje verujem da je seks uglavnom biološki imperativ i da privlačnost tela može da bude odvojena od privlačnosti duha.

Na kraju krajeva, zar svi ne zavolimo i ljude koje ne bi trebalo da volimo? Ono što smo Adam i ja tada govorili jedno drugom bilo je:

- Ako se ukaže prilika, uživaj i ne osećaj se krivim zbog toga.

Ipak, možda je trebalo. Osećala sam se krivom, mislim.

Za 10 godina koliko smo bili zajedno, Adam je imao tri afere, ja jednu. Ipak, takođe sam uživala u najlepšim flertovima sa mnogo više muškaraca (uključujući čoveka koji će postati moj drugi muž), od kojih su mnogi i danas moji prijatelji.

Iako sam na kraju bila povređena, ali sam i sada sigurna da je bilo bolje biti sa Adamom nego sa nekim ljubomornim, posesivnim kontrolorom.

Iste nedelje kada me je Adam zamolio da se udam za njega, kada sam imala 22 godine, on je ozbiljno smislio naš ugovor o „otvorenom braku“. Sećam se da sam se smejala kada mi je to predstavio. Nisam se plašila. Verovala sam da će me Adam voleti zauvek. To mi, sigurno, niko nije mogao oduzeti.

foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

A saznanje da je moj život savršeno moj, da sam slobodna da sledim svoje želje onako kako sam izabrala, činilo je da se osećam tako živo.

Prva afera u vozu, muže se zaljubio posle treće veze

Olivija je prvu aferu doživela u vozu. Naime, dok se vraćala sa sahrane svog ujaka, upoznala je jednog muškarca koji je sedeo pored nje. Rekla mu je da je uvek maštala o tome da poljubi potpunog stranca. Začuđeno ju je pogledao, ali ju je i poljubio kada su prispeli na stanicu.

U to vreme ona i Adam imali su troje dece. U drugu aferu upustila se na predlog svog supruga. Pozvala je prijatelja sa fakulteta sa kojim je spavala u jednom hotelu.

Rekla je da se osećala sjajno, ali se onda sve promenilo... Njen muž se zaljubio u svoju treću ljubavnicu i postao stranac u njihovom braku.

Pokušali su da spasu vezu, ali nisu uspeli, sada su oboje u srećnim brakovima kao i njihovi sinovi koji slede tradicionalna pravila kada je ljubav u pitanju.

(Kurir.rs/Ženablic)

