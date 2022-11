EVO KAKO SE TREBA PONAŠATI NA SLAVI: Bonton za goste i domaćine, najbolje je kao poklon poneti OVO, a na telefon ZABORAVITE!

Srbi su jedini narod na svetu koji slavi slavu, a ova tradicija potiče još iz srednjeg veka od vremena Svetog Save.

U čast sveca zaštitnika doma i porodice, uz svečarsku trpezu neke slave smo već proslavili, a neke nam tek dolaze. Bilo da se proslavlja samo u krugu porodice, s rođacima ili prijateljima uz sečenje slavskog kolača, žito, sveću i ikonu svetitelja, valja ispoštovati i neka nepisana pravila.

1. Poziv za slavu

Nekada su se uoči slave gosti obavezno pozivali, i za to je bio zadužen neko od mlađih ukućana. Negde se na slavu i nije pozivalo, smatralo se da su gosti uvek dobrodošli, a odlazilo se na slave po principu uzvraćanja posete. Danas je poziv gostiju slobodan izbor domaćina, obično se zna krug ljudi koji redovno jedni drugima idu na slave i svake godine zajedno provode taj svečani dan.

2. Poštovanje domaćina

Gosti ipak, prema nepisanom slavskom bontonu, treba da poštuju domaćina, da se zahvale na pozivu, dođu tačno na vreme i uz dobre želje čestitaju dan sveca zaštitnika. Posle služenja žitom, gost treba da pozdravi ostale goste i sedne na mesto za trpezom koje je domaćin odredio. Najbolje bi bilo da odložite mobilni telefon, a za stolom ne podižete glas i uzdržite se od neprimerenih tema.

Ruže, hrizanteme ili orhideje

Svaki cvet, ali i njegova boja imaju svoju simboliku. Dragana Tucović Baranac, beogradski pejzažni arhitekta, otkriva da li treba pokloniti buket ili cveće u saksiji, ali i to ko domaćici uručuje cveće.

foto: Shutterstock

- Kod Srba slava znači skup rođaka i prijatelja, pa gosti dobro poznaju domaćicu, tako da će znati i kakvo cveće ona voli. Sa cvećem u saksiji nema greške, jer je ovo hladnije vreme idealno za ukrašavanje domova. Ipak, cveće u saksiji se ne poklanja nepoznatim osobama, jer vi niste sigurni koliko osoba ima prostora u stanu, gde bi mogla da drži tu biljku, a na kraju i da li uopšte i voli saksijsko cveće. Ukoliko se odlučite za buket, najbolje je da to budu ruže, jer su one tradicionalno cveće. Na drugom mestu su hrizanteme, i to u žutoj boji, jer one simbolišu zlato, i na kraju - orhideje. U mitologiji orhideje označavaju cveće koje donosi sreću u kući i ne morate da brinete o izboru boje - kaže Dragana.