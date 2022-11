MARINA JE 13 GODINA VASPITAVALA PASTORKA, A ONDA SE UDALA ZA NJEGA! Ocu slomljeno SRCE: Varala me sa sinom i to u sobi pored moje

Mnoge žene zaljubljuju se u mlađe muškarce i to više nije neka posebna novost. Ipak, Marina Balmaševa (37) iz Rusije otišla je korak dalje i pre 2 godine uplovila u vezu sa 15 godina mlađim Vladimirom (22), koji joj je pastorak.

Marina je čak 13 godina bila u braku sa njegovim ocem, Aleksejem i tako je punih 13 godina odgajala Vladimira kao maćeha.

Marina se sa 22 godine udala za 10 godina starijeg Alekseja i postala maćeha dečaku Vladimiru koji je tada imao svega 7 godina. Vladimir je živeo sa ocem, tako da mu je Marina postala maćeha. Činjenica koja je zapanjila javnost jeste da su Marina i Vladimir funkcionisali u odnosu maćeha-pastorak, a onda su stupili u intimne ondnose.

Ruskinja Marina Bamaševa je rešila da supruga Alekseja, koji je stariji od nje 10 godina, zameni njegovim sinom sa kojim sada čeka već drugu bebu.

Mladićevom ocu Alekseju srce je ostalo slomljeno.

- Ne samo što me je supruga prevarila, što bih joj možda i oprostio, ali ona me je varala sa mojim sopstvenim sinom i to u sobi pored moje! Čekala bi u mom krevetu da zaspim, a onda bi krišom odlazila u krevet mog sina, a posle tog čina bludničenja se ponovo vraćala da prespava sa mnom i pravila se kao da ništa nije bilo - otkrio je Aleksej za Dejli star i istakao da nikada neće moći da oprosti ni bivšoj, ni sinu.

Marina pak smatra da ništa nije mogla protiv srca, koje je kao životnog partnera odabralo mlađanog Vladimira.

- Kajem li se što sam uništila porodicu? I da i ne. Stidim se jedino što sam “ubila stabilnost mame i tate”. Da li bih se vratila bivšem suprugu Alekseju? Ne. Osećam li bes i mržnju prema njemu? Više ne. On je dobra osoba i predivan otac - istakla je Marina.

Šokantno je i što je ona objavila fotografiju na kojoj je napisala:

- Pogledajte šta sam našla među starim fotografijama. Ovde ja imam 23 godine, a pored mene je moj suprug koji je tada imao 8 - napisala je ta žena, zaboravljajući da doda da je tada uveliko bila godinu dana u braku sa mališanovim ocem.

Ona je u međuvremu drastično smršala i uradila niz plastičnih operacija kako bi privikla i zadržala mlađanog supruga. Često na Instagramu objavljuje slike na kojima je vidna promena u njenom izgledu. Međutim, ono što je posebno šokiralo njene pratioce jeste činjenica da je pokazujući jednom prilikom koliko je smršala ona zapravo objavila upravo sliku na kojoj pozira pored Vladimira. On je tada imao svega 7 godina, a ona 22.

Srećni par, kako se čini, trenutno cveta od ljubavi u kojoj uživaju sa ćerkicom, a mladi tata koji je svom ocu preoteo ženu na jednoj zajedničkoj fotografiji u rukama drži i drugi test koji je pozitivan na trudnoću piše Republika.

Par se pre 2 godine zvanično i venčao po svim prokolima. Većina rodbine nije imala drugu soluciju nego da podrži izbor mlađanog Vladimira i da dođe snaji u posetu.

