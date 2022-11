SRPSKA MISICA SE UDALA ZA MISTERIOZNOG RUSA: Postala je BEZOBRAZNO bogata, ima 4 dece, a evo kako je izgledala pre 12 godina VIDEO

Srpska jutjuberka i influenserka rođena u Boru, Milica Polskaja imala je veoma životnu zanimljivu sudbinu.

Naime, iako je studirala prava na državnom fakultetu, bila je rešena da uspe i sama zaradi novac za sebe. Odlazi u Dubaji, gde joj jedna susret menja život iz korena. Pažnju javnosti privukla je udajom za bogatog Rusa iz Kazahstana sa kojim ima četvoro dece.

Milica Vidosavljević, kako joj glasi devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se zbog studija preselila u Niš, gde je pobedila na izboru za mis 2010. Nedugo nakon pobede, Milica je napustila je Pravni fakultet i preselila se u Dubaji. Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica.

- Studirala sam državni Pravni fakultet dve godine. Na početku sam bila na budžetu, dok sam u trećoj morala da pređem na samofinansiranje. Rešila sam da zaradim novac sama za školovanje i tako sam krenula u Dubai. Prvi put sam otišla na letovanje, a kasnije i da radim. Potpisala sam ugovor preko mejla, imala onlajn intervju preko "Skajpa" i dobila posao hostese. Kartu i smeštaj mi je na početku obezbedila kompanija. Kasnije sam unapređena i prešla sam da radim kao PR u "Kavali" klubu - započinje svoju priču Milica.

Pre nezamislivog bogatstva u kom se obrela posle udaje, ova devojka živela je sasvim običan način. Međutim, famozan susret sa suprugom Kazahstancem joj je omogućio da živi bajku.

- Upoznali smo se u noćnom klubu u kom sam radila. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim, jer je dva sata pre toga njegov prijatelj prišao da se fotografiše sa mnom. Njegov drug je ogroman i debeo, i pred kraj on, moj sadašnji muž, pošalje svoju drugaricu da se upozna sa mnom, znači prvo se fotografisao drug, a onda šalje drugaricu - otkriva kako je izgleda njen prvi susret sa mužem i nastavlja:

- Drugo veče sam ga opet srela u istom klubu. Držao je dve čaše sa šampanjcem i nasmejao se. Ostala sam kratko sa njima, jer je bio prelep. Taman ten, beli zubi, plave oči, sve je to imao. Dala sam mu posle sat vremena svoj broj telefona i malo smo igrali. On me je zvao sutradan na sastanak, da bi mi nakon toga otkrio da je rekao svom drugu "ona će meni da rodi sina" - ispričala je influenserka.

Prvi sastanak je izgkedao veoma zanimljivo, jer Milica nije znala ruski, a njen sadanjši suprug nije govorio engleski.

- Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ružem i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku - kaže Milica i sitčie kako joj je rekao da ju je njemu poslao sam Bog. on rekao da ga ju je sam Bog poslao njemu.

Iako se u medijima dugo spekulisalo da joj je partner milijarder, Nišlijka tvrdi suprotno.

- U tome nema istine da je milijarder. Biznismen je, ima svoju fabriku i to je sve što želim o tome da kažem - izričita je Milica.

Identitet svoj muža i dalje krije od očiju javnosti.

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako – poručuje Milica i ističe da je ona romantičnija od supruga.

Uživa u skladnom braku u kojem je dobila i četvoro dece - Filipa, Gošu, Lava i Sofiju. A nekadašnja misica ističe da je majčinstvo umnogome promenilo.

- Spoznala sam šta je to bezgranična ljubav. Sada sam mnogo zrelija i imam neke druge prioritete nego kada sam živela u Srbiji. Ipak, ja sam iz zemlje otišla jako rano, a tada su mi na prvom mestu uvek bili izlasci i fakultet - iskrena je Polskaja.

Dodaje da joj u Srbiji nikada nije ništa falilo, jer su joj roditelji, kao i baka i deka, obezbedili sve šta joj treba. Lepa plavuša neretko sa svojim pratiocima, kojih ima preko 250 hiljada, deli detalje iz privatnog života koji je preplavljen luksuzom, ali Milica posebno naglašava da su, zapravo, sitnice te koje joj dan čine lepšim.

Međutim, iako je pobedila na takmičenju u lepotu, ova mlada dama je dosta toga promenila na sebi, te je na video snimku sa izbora za miss gotovo neprepoznatljiva.

Bonus video:

04:13 BIVŠA MIS JUGOSLAVIJE NAPRAVILA POMETNJU U EMISIJI: Rekla da je OSIGURALA sve što je operisala, A EVO O KOJIM SE OPERACIJAMA RADI