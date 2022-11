ZARAĐUJE 8.000.000 DINARA MESEČNO NA BIZARNIM ZAHTEVIMA MUŠKARACA: Devojka se ubija od posla, KUPILA kuću, a radi OVE stvari! FOTO

Škotlanđanka Kloi koja je nekada žonglirala sa dva posla radeći u kol centru i noćnom baru kaže da je sada uspela da otplati hipoteku na svoj prvi dom tako što je prodala svoje snimke na internetu.

Kloi, koja ne želi da otkrije svoje prezime, iz Glazgova, tvrdi da sada zarađuje više od 60 hiljada funti mesečno (oko 8.100.000 dinara/oko 70.000 evra), postavljajući slike na sajt za odrasle, gde takođe ispunjava "čudne" lične zahteve za muškarce.

Ova 25-godišnjakinja je oduvek sanjala da poseduje sopstveni dom i kaže da je štedela od 16 godine i živela sa roditeljima, pa je mogla da kupi svoju prvu nekretninu za 210.000 funti 2019.

Samo 12 meseci nakon što se pridružila platformi za odrasle koja radi po principu pretplate - ona ​​tvrdi da je bez hipoteke i da je na putu da kupi drugi dom u naredne dve godine.

Kloi, koja je dala otkaz prošle godine da bi radila sa punim radnim vremenom kao kreator sadržaja, izgradila je lojalnu bazu obožavalaca otkako se pridružila platformi, sa stotinama pretplatnika spremnih da plate stotine za njen sadržaj - koji ona stvara kod kuće. Ali to privatni zahtevi korisnika su "zlatna koka" za nju jer tu zaradi najviše novca, a ponekad su ti zahtevi tipa da napiše muško ime na svom telu.

"Posedovanje sopstvene kuće uvek je bio moj veliki san i fokus“, kaže Kloi za Mirror.

"Počela sam da radim čim sam bila u mogućnosti i to sa 16 godina, štedeći što više novca što sam mogla. Uvek sam bio dobra sa novcem kada je trebalo, tako da sam uspeo da uštedim dovoljno za depozit."

Ona je već imala popularnost i to putem Instagrama, a onda se okrenula veb stranici nakon što je čula za to od prijatelja, i tvrdi da je to sigurnija opcija od drugih sajtova.

Kaže da joj nije trebalo mnogo da počne da zarađuje hiljade mesečno. "Pomislila sam 'zašto da ne? Probajte", dodaje ona.

"Ako radite dovoljno naporno, ne treba vam dugo da zaradite toliku količinu novca. Imala sam dovoljno pratilaca na Instagramu pre nego što sam se pridružila platformi i uvek sam slalala i odgovarala na poruke, pravila sadržaj – prilično sam poslovno nastrojena i samo želim da zaradim koliko god mogu."

Privatni zahtevi preko njenog naloga na platformi za odrasle (koja je zabeležila porast od 320 odsto kreatora koji su se pridružili platformi u poslednjih pet meseci) je mesto gde ona zarađuje najviše novca.

"Ponekad su to jednostavne stvari kao što je pisanje imena momka negde na mom telu - oni to vole jer im je to potpuno lično", objašnjava ona.

"Sa bizarnije strane, poslate su mi neke veoma zanimljive lične stvari poštom kojima bih mogla da se igram."

Kloi kaže da njen posao ne menja njene privatne stvari i da je zahvalna na raskošnom načinu života koji može da vodi upravo zbog posla kojim se bavi.

"Volim lepe stvari, ja sam prva osoba koja to priznaje. Volim lepu hranu, nakit i odeću i boravak na platformi mi je omogućio da imam sve to. Dugoročno, želim da kupim drugu kuću. Ako stvari nastave ovako da se razvijaju sa mojim postovima i sadržajem na platformi, nadam se da ću to ostvariti za dve godine.", rekla je.

Međutim, postoje i neke negativne strane, pošto je Kloi u prošlosti dobijala mnogo poruka mržnje. "Ali morate da se fokusirate na 90 odsto pozitivnih vibracija, a ne na tih 10 odsto", komentariše ona i nastavlja:

"Iskreno, to je zaista promenilo život", a procenjuje se da industrija sadržaja za odrasle vredi oko 4 milijarde dolara sudeći po Forbsu.

