MINA SE NAPILA NA POSLOVNOJ ŽURKI, PA SPAVALA S DVOJICOM KOLEGA: Sutradan je na radnom mestu doživela najveće PONIŽENJE u životu

Mnogima se barem jednom desilo da su popili malo više, pa se posle kajali zbog svog ponašanja. Nevolja je kada se to desi na poslovnoj žurki, ali i kada se dese stvari koje niste odobrili...

Mina Kuharčik iz Poljske to je, nažalost, osetila na svojoj koži. Detalje poslovne proslave na kojoj se napila opisala je na Fejsbuku. Kako kaže, ponela ju je dobra atmosfera, popila je malo više i počela da flertuje sa dvojicom kolega.

"Nisu radili u mom sektoru, ali smo se sretali na pauzama. Prišli su mi na proslavi i malo po malo, svi smo se napili. U jednom trenutku otišli smo do prostorije iza garderobe i tamo sam napravila najveću glupost u životu. Nisam znala šta radim, a oni su to iskoristili. Nije bilo silovanje, pristala sam na sve. Jednostavno, želela sam da budem deo nekakve epizode razvrata. Nakon što sam spavala sa obojicom, vratili smo se na žurku", napisala je ona, prenosi Mondo.

Jedan od njih nakon toga je pozvao taksi i ona je otišla, zapravo, oteturala se kući.

"Pošto je bio četvrtak, ostao nam je i taj poslednji dan na poslu pre Nove godine. Uspela sam da se priberem i našminkam i stigla sam na vreme na posao. Ali, posle samo pola sata, šefica me je pozvala kod nje saopštivši mi da posle Nove godine više ne dolazim na posao. Jedan od tih momaka slikao me je za vreme seksa na zabavi i poslao je, i on onako pijan, slike drugim kolegama. Slike su došle i do mog sektora i otpuštena sam", požalila se Mina, dodajući da je uspela da nađe posao u drugoj branši.

Mnogi će požuriti da osude Minino ponašanje, koje svakako nije za pohvalu, ali onaj "detalj" koji ovde najviše bode oči je činjenica da ona nije dala odobrenje da je neko snima za vreme odnosa, a još manje da te fotografije deli bez njenog znanja.

