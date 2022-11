SRPKINJE NAPALE BLOGERKU ZBOG VIDEA! Okačila snimak u kom kaže "OVO SAM JA", a fanovi je ISPROZIVALI: Ne može ONA o tome da priča!

Influenserka Dunja Jovanić koju na društveno mreži instagram prati preko 350.000 ljudi objavila je video snima koji je izazvao veliki broj negativnih komentara.

Dunja je na pomenutu platformu okačila video sa oznakom #ovosamja u kome se vidi kako na nekoliko slika i video snimaka izgleda bez filtera.

- Ma samo mic ovde, niko to neće ni primetiti…’ Tako igra sa filterima počinje, a kada vam udje u naviku, završava se mentalnim poremećajem. Iako ne koristim filtere, samoj sebi nekad izgledam drugačije na slikama, snimcima…i uvek sam se pitala da li je tako i ljudima koji me gledaju. Obično mi ljudi, kada me sretnu, kažu ‘Jao pa ti nisi toliko krupna’, ili ‘Pa ti si niža nego sto sam mislila’, ali me je svako od tih ljudi prepoznao.

Podsetimo se da je ceo hajp sa filterima počeo sa kučećim ušima na Snapchatu, a završio na tome da ljudi zbog raznih aplikacija i ‘samo mic’ filtera, nisu zadovoljni svojim odrazom u ogledalu. I već znam šta će odredjena ciljna grupa reći… ‘Lako je tebi da ne koristiš filtere, kad si korigovala to to i to’. I jesam, mašala, i uopšte se toga ne stidim. Ali kada vidim sebe u ogledalu, i kada se vidim na Instagramu, vidim istu osobu, vidim sebe.

Život bez filtera je moguć i zato vas pozivam da se snimite bez filtera uz hashtag #ovosamja i hajde da pokažemo svima sve ono što nas čini posebnima, koje su to mane i vrline, nedostaci ili najsladji detalji na nama, koje nas čine da budemo unikatni - pisalo je u opisu videa.

I mada je sam trend #ovosamja bitan za izgradnju samopouzdanja pre svega kod mladih neafrimisanih ljudi koji još uvek nisu svesni svojih vrlina i pozitivnih strana svoje nesavršenosti, mnogi su ovaj pokušaj influenserke da pokaže da su ljudi lepi i bez filtera doživeli kao licemerje.

Nekoliko pozitivnih komentara koji su se našli ispod videa nisu uspeli da zasene one loše koji su počeli da se šire po celom internetu.

Fanovi joj zameraju što kači #ovosamja video nakon što je otišla na nekoliko plastičnih operacija s obzirom da ne liči na sebe od pre deset godina.

- Iskreno, ovo je bezveze video i isto je kao kad je Huda Beauty počela zagovarati isto, ali tek kad se sva izoperisala. Malo besmisleno i kontradiktorno, al ok. Svakako nisam za filtere, ali neko ko je sav dorađen ne treba da o tome govori - bio je jedan od komentara.

"Devojke postaju još nezadovoljnije nakon Dunjinog videa o prirodnoj lepoti bez filtera" naslov je videa koji se sada širi društvenom mrežom tiktok, a na kome se vide brojni negativni komentara devojaka preko Dunjinog originalnog video-snimka u koji su dodate njene slike pre operacija.

- Ideja za video je i više nego odlična i veoma važna, ali osoba koja kači #ovosamja, a bila je podvrgnuta bilo kakvim estetskim procedurama nije nažalost iskrena jer da je zaista prihvatila sebe i svoje nedostatke, iste ne bi ni operisala. Ružno je širiti važnost toga da se bude prirodan ako ni sam to nisi - bio je samo jedan od komentara koji se našao u videu na TikToku.

