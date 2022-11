NIKAD NISTE VIDELI OVOLIKE GRUDI! IMA JEDANAESTICE I PUKLA STAN U BEOGRADU NA OPERACIJE: Nekad je bila ravna kao DASKA, sad je TOP

Ivon Bar iz Frankfurta bila je veoma nesrećna kao tinejdžerka jer nije imala grudi. Rešena da ispravi tu "nepravdu" prirode svoj nedostatak 2013. godine uradila je prvu operaciju i ugradila silikonske implantate.

Otad do danas imala je brojne hirurške intervencije, ali sad ponovo ima problem da nađe momka jer ima prevelike grudi.

Ruganje vršnjaka

Kako je ispričala Ivon, kao tinejdžerka bila je na meti vršnjaka koji su joj se rugali zato što je bila "ravna".

- Bila sam mršava, zvali su me dečak i daska sa bradavicama. Stalno su mi se rugali zato što nisam imala obline. Bilo je to teško vreme za mene i ne volim čak ni da gledam slike iz srednje škole. Bila sam nesigurna i izbegavala sam da idem na bazen ili na plažu s društvom zbog mojih malih grudi. Imala sam ozbiljne komplekse zbog malih dojki pa sam spavala sa puš ap grunjskom kad sam ima prvog dečka samo da ne bi video koliko su mi male grudi - prisetila se ona.

Po završetku školovanja počela je da radi kao investitor u bankarstvu. Prvi zarađeni novac uložila je u operaciju grudi. Intervenciju ugradnje implantata imala je u Nemačkoj ali nije bila zadovoljna.

- Sećam se da me je jako bolelo, ali osećala sam se bolje i sigurnije kad je u pitanju moj izgled. Ali i dalje nisam bila 100 odsto zadovoljna. Volim žene sa bujnim grudima i smatram da je to veoma ženstveno. Volim egzotičan izgled, tamnu kosu i obline kao što ima Kim Kardašijan - dodala je Ivon.

Specijalni grudnjak

Nakon prve usledile su i druge estetske korekcije, još tri puta je uvećavala grudi ovog puta u SAD, uradila je brazilsko podizanje zadnjice, a botoks i filere koje ubrizgava više i ne broji. Dosad je na estetske korekcije potrošila gotovo 67.000 evra.

- Moje grudi su sad zaista ogromne. Toliko su velike da ne vidim prste na nogama od njih. Nosim 24 sata specijalni grudnjak u kom najčešće i spavam, a koji mi pomaže da nosim tu količinu implantata koji su zaista teški. Nekad me od njihove težine boli vrat i kičma, ali se mnogo bolje osećam i sada sam sigurnija u sebe - iskrena je bila Ivon.

Umesto bankarskog posla zaposlila se na sajtu za odrasle i zarađuje više nego što bi ikad zarađivala da je ostala bankarka.

Svi me gledaju niko da priđe

Međutim, ogromno poprsje donelo joj je nove, ne samo zdravstvene probleme, jer opet ne može da nađe dečka.

- Kad se pojavim na ulici muškarci bulje u moje grudi, a žene negoduju. Mislim da me se muškarci plaše i nikako ne mogu da pronađem partnera za ozbiljnu vezu. Dobijam gomilu komplimenata i raznih ponuda preko sajta na kome radi, udvaraju mi se bogati, sportisti, čak i poznate ličnosti. Ali svi oni žele proved a mene površne veze ne zanimaju ja želim ozbiljnu vezu - iskrena je Ivon.

Kako je ispričala, na ulici ili u kafiću svi je gledaju, ali nijedan od muškaraca se ne usuđuje da joj priđe.

- To je stresno i čini mi se da stalno moram da dokazujem da sam dobra osoba sa moralnim standardima iako imam velike grudi. Ali znam da će malo ko u to i zaista poverovati samo zato što imam velike sise. To je potpuno ludo zato što muškarci širom sveta obožavaju moje obline i kako izgledam. Bojim se moj izgled plaši dobre momke - rekla je ona.

Ivon je poručila svima da gledaju sebe, svoje živote i puste druge ljude da rade sa svojim telom šta žele.

- Na kraju krajeva važno je šta je unutra, a ne fizički izgled - zaključila je ona.

