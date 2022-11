INFLUENSERKA RAZBILA SLIKU IDEALNE MAME: Jelena je udata za Italijana i ima poruku koju svaka trudnica treba da čuje!

Jelena Turieljo je influenserka i menadžerka društvenih mreža koja je udata za Italijana Juliena, sa kojim ima sina Matia. Ona je jako popularna, a na instagramu je prati preko 37 miliona ljudi, a pored društvenih mreža ona se bavi i preduzetništvom.

Ova influenserka posebnu je pažnju privukla jer se bavi temama majčinstva, a kako trenutno čeka svoje drugo dete, rešila je da razbije zabludu koju imaju mnoge buduće mame.

- Dosta vas mi šalje poruke ‘baš ti zavidim kako si aktivna trudnica, sve radiš, uvek si našminkana i sredjena itd…’ TO NIJE ISTINA!!! Nemojte da vas zavara par storija ili po neka neka slika/video na Instagramu. Niko od nas neće staviti telefon pored wc šolje i snimati se dok povraća. Ili pored kreveta i snimati se dok plače, jer mu nije dobro. A sve su to normalne stvari u trudnoći. Ja sam ovaj put možda imala sreće da izbegnem mučnine, ali sa Matiom nije bilo tako. Većina trudnica kroz to prolazi - istakla je Jelena.

Ona je otkrila i da kada nije na društvenim mrežama, što se dešava povremeno, to je zato što joj nije dobro.

- Tako da ove slike koje vidite sada su nastale u trenucima kada sam se osećala dobro, kao i svi videi ili ostale lepe slike koje viđate, ali nemojte da mislite da je takav svaki dan. Ili da sam ja nešto bolja od vas kojima možda trenutno nije do života. Verujte mi ni meni nije uvek do života - otkrila je Jelena.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:49 ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola